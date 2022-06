Didacta 2022: Treffpunkt für digitale Bildung

Das Bündnis für Bildung lädt vom 7. bis 11. Juni ein zur Didacta 2022 in Köln.

Eine Bildungsmesse ohne das Bündnis für Bildung? Völlig undenkbar! Natürlich ist der Zusammenschluss von Kommunen, Bundesländern, Bildungseinrichtungen, IT-Unternehmen und Verlagen auf der Didacta 2022 vertreten. Nach zwei Jahren Pause mit einem digitalen Event im vergangenen Jahr findet die Leitmesse erstmals wieder als Präsenzveranstaltung in den Hallen in Köln-Deutz statt. Auf dem Gemeinschaftsstand zeigen die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins in Exponaten und in Vorträgen, wie der digitale Wandel beim Lehren und Lernen gelingen kann. An Bildung Interessierte sind herzlich zu einem regen Austausch am Stand A016/B018 in Halle 6.1 eingeladen.

Abwechslungsreiches Workshop-Programm

Auf der Workshop-Fläche in Halle 6.1 Stand B018 finden von Dienstag bis Freitag ganztägig Workshops rund um digitale Bildung statt. Die 44 Programm-Slots, die von den Mitgliedern des Bündnisses inhaltlich gestaltet werden, beschäftigen sich mit Themen wie digitaler Sprachförderung und interaktiven Tools zur Medienkompetenz, DigitalPakt 2.0 und Berufsorientierung 4.0 bis hin zu hybriden Lehr- und Lernräumen sowie Schultransformation. Das vollständige Workshop-Programm gibt es hier. Weitere Informationen zum Bündnis für Bildung auf der Didacta 2022 und zu den vertretenen Partnern finden Sie hier.