Live-Webcast: Computer für jeden Schüler – auch ohne Förderung nicht teuer für Eltern

Institut für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN)

Dr. Christian Büttner ist leitender Direktor des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie (IPSN) in Nürnberg. Er promovierte über die Förderung von Kompetenzen in Beruflichen Schulen und entwickelte als Koordinator für IT an Nürnberger Schulen die Digitalstrategie „Lernen und Lehren im Digitalen Zeitalter“ mit.