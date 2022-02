Schul-IT als Dienstleistung – Endgeräte nutzen statt kaufen

Jeder sollte sich auf seine Aufgabe konzentrieren können. Dieses Beispiel beschreibt Endgeräte als Nutzungsmodel – flexibel, standardisiert und nachhaltig.

Persönlich habe ich den Eindruck, obgleich der Alltag es nicht immer so wiedergibt, dass sich im Grunde in einer Sache alle einig sind: IT folgt der Pädagogik. Und in einer idealen Welt würden wir die Antwort auf die Frage, wie sich Pädagogik in den nächsten Jahren entwickeln wird, kennen und könnten anhand dieser Antwort ideale IT-Konzepte schreiben, die als Teil der Wertschöpfungskette zu eben jenem pädagogischen Ziel beitragen können.

Aber wie sieht ein möglicher Idealzustand aus? Aus Sicht der Pädagogik kann ich natürlich keine Aussage treffen, es ist nicht mein Fachgebiet. Sehr wohl jedoch aus Sicht eines IT-Dienstleisters und das will ich hier versuchen. Vorab sei angemerkt, dass einiges pauschalisiert dargestellt ist und es außer Frage steht, dass in individuellen Projekten auch individuelle Lösungen geschaffen werden.

Also starten wir den Versuch anhand des Beispiels eines mittleren Schulträgers. Aber warum eigentlich? Immerhin liest man subjektiv vergleichsweise wenig über kleinere und mittlere Träger im Kontext der Schuldigitalisierung. Dem statistischen Bundesamt zufolge gibt es zum 31.09.2021 insgesamt 10.792 Datensätze zu Gemeinden. Filtert man diese auf Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern, sind es noch 10.712 Datensätze. Die Schüler und Schülerinnen sind in dieser Liste nicht enthalten, aber man kann anhand des Bundesdurchschnitts ungefähr ableiten, wie viele Schülerinnen und Schüler in den Gemeinden zu Hause sind. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

Gemeinden Einwohner Schüler (ca.) Alle 10.792 83.155.031 10.906.226 Unter 100.000 Einwohner 10.712 56.575.208 7.384.281

Es sind demzufolge ungefähr 68 Prozent der Einwohner und Schüler eben in Gemeinden unter 100.000 Einwohnern zu Hause.

Das Thema wird in drei Teilen beleuchtet: Der Erste widmet sich den Zugriffsgeräten, der Zweite der Infrastruktur und der Dritte schließlich begleitenden Lösungen.

Für dieses Beispiel dient eine fiktive Kreisstadt mit ca. 40.000 Einwohnern und 5.000 Schülern in sechs Schulen: einer Grundschule, einer Hauptschule, einer Realschule, einem Gymnasium, einer Förderschule und einer Berufsschule.

Die Verwaltung und Schulleitungen sind sich einig, dass sich die Lehrkräfte ausschließlich auf die Bildung konzentrieren sollen. Der Schulträger hat ein Team aus zwei Personen, die bis dato die kommunale IT betrieben haben. Der zusätzliche Aufwand, den der Betrieb der Schul-IT erfordern würde, lässt sich personell nicht stemmen. Neueinstellungen geben Budget und Personalmarkt nicht her.

„As a Service“ ist das Schlagwort. In diesem Szenario wünschen sich alle Beteiligten, dass die notwendige IT ohne eigenen Aufwand zuverlässig zur Verfügung gestellt wird. Da der aktuelle Digitalpakt nur den Kauf der Hardware berücksichtigt, hat sich der Träger um eigene Budgets bemüht, um eine monatliche Abrechnung der Leistung zu ermöglichen.

Die Zugriffsgeräte teilen sich auf in:

Schülerendgeräte

Lehrerendgeräte

Schulverwaltungsgeräte

Projektoren

Interaktive Displays

Dokumentenkameras als Overheadprojektor

IT lässt sich immer dann effizient betreiben, wenn sie standardisiert und homogenisiert ist. In diesem Beispiel bedeutet das, dass ein Katalog aus Gerätetypen erstellt wird, die technologisch zueinander passen. Außerdem sind die Nutzungsszenarien zu berücksichtigen. Während die Geräte in der Grundschule vornehmlich im Schulgebäude verwendet werden, müssen sich diese bei höheren Schulen auch für den Einsatz zu Hause etwa für Hausaufgaben oder Projektarbeiten eignen.

Daraus ergeben sich folgende Gerätetypen:

Ein Endgerätetyp für Grundschulen und Förderschulen

Zwei Endgerätetypen für höhere Schulen

Ein Endgerätetyp für Lehrkräfte und Sekretariat

Ein Standardprojektor

Ein interaktives Display in verschiedenen Größen

Eine Standarddokumentenkamera

Dazu kommen Dienstleistungen:

Beschaffung und Bereitstellung

Installation

Versand am dem Anwender

Support während der Laufzeit inklusive Ausfallabsicherung

Remarketing nach Laufzeitende

Die Anschaffungskosten aller Geräte lassen sich nun auf eine sinnvolle Laufzeit umlegen und zusammen mit den begleitenden Dienstleistungen zu einem monatlichen Betrag zusammenfassen. Die Ware bleibt in diesem Fall Eigentum des Dienstleisters und die Schulen bezahlen die Verfügbarkeit der IT als Dienstleistung. Berücksichtigt man nun noch einen zusätzlichen Lagerbestand für dringende Austauschkandidaten, besteht in diesem Teilbereich kaum mehr die Notwendigkeit, dass sich Schule oder Träger um die Zugriffsgeräte kümmern müssen. In diesem Beispiel legt die fiktive Gemeinde großen Wert auf Nachhaltigkeit. Daher ist auch die fachgerechte Entsorgung der Verpackungsmaterialien schon vor Versand und ein entsprechend verpackungsarmer Versand Bestandteil des Pakets.

Auch in puncto soziale Nachhaltigkeit bietet ein solches Szenario Lösungen. Sofern vorab vereinbart, lässt sich das Gesamtpaket so kalkulieren, dass die Geräte nach Ende der Laufzeit geprüft, gereinigt und zurückgesetzt dem Träger übergeben werden, der so die Möglichkeit hat, diese Geräte für Schüler zu nutzen, die anders kein eigenes Endgerät haben können – oder auch zur Förderung anderer Projekte.

Dies ist ein mögliches Szenario, dass Aufwand und Verantwortung für den Betrieb und damit auch den zeitlichen Aufwand für Schulen und Träger stark reduzieren würde. Damit IT der Pädagogik folgen kann.