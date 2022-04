Ready to Teach – auf in ein „Jahrzehnt der Bildungschancen“

Hier beschreiben wir, worum es geht: Unterrichten. Es ist ein Fokus, der viele hier veröffentlichte Beiträge prägt und über dessen Relevanz sich im Prinzip alle einig sind.

Nun ist das Frühjahr 2022 angebrochen und es wird Zeit für ein – zugegeben persönliches – weiteres Plädoyer. Sowohl der Digitalpakt I als auch die Corona-Förderpakete sind mehrheitlich auf Kaufinvestitionen ausgerichtet. Sowohl die schwierige Lage für öffentliche Träger am Personalmarkt als auch die Lieferengpässe bei den Endgeräten machen deutlich: Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Deshalb sehe ich die im Koalitionsvertrag verankerte Intensivierung der Digitalisierung in Schulen als richtige und notwendige Maßnahme an. Investitionen zu ermöglichen und Bürokratie zu reduzieren sind wichtige Bausteine. Doch darüber hinaus ist es aus meiner Sicht entscheidend, die Budgets in ihrer Verwendbarkeit noch flexibler zu gestalten.

In den vergangenen Artikeln habe ich stets auf ein Thema hingewiesen: Wir müssen mit allen Maßnahmen Betriebsmodelle ermöglichen. Nach der aktuellen Informationslage sind sie tatsächlich langfristig ein besonders wichtiger Baustein.

Immer passend – as a Service

Das Credo ist: So viel wie möglich gut kalkulierbar in der eigenen Organisation und so viel wie nötig von extern als Dienstleistung. Immer mit dem Ziel, den Experten jede zur Verfügung stehende Stunde für die Erfüllung ihrer Kernaufgaben zu lassen: Lehrende lehren, die Verwaltung organisiert und die Anbieter stellen eine verlässliche IT zur Verfügung – as a Service.

Die IT ist ein integraler Bestandteil der Wertschöpfungskette. Denn genau darum geht es: IT muss funktionieren, klar definiert und zu vereinbarten Parametern, dann kann sich auch jeder mit Leidenschaft auf seine Aufgabe konzentrieren.

Gemeinsam können die öffentliche Hand und die IT-Anbieter die angestrebte Beschleunigung realisieren. Zusätzlich zum Abbau der Bürokratie und dem verbesserten Mittelabfluss helfen möglichst früh erstellte zielgerichtete, lokale IT-Konzepte besser, die Digitalisierung auf lange Sicht weiter zu beschleunigen als ein schnell geliefertes Endgerät. So können auch ökologisch und sozial nachhaltige Aspekte früh eingebunden und damit Teil eines zielgerichteten Dienstleistungskonzepts werden.

Es gibt ohne Zweifel eine große Zahl wichtiger Berufe, die unser Leben sicher machen, die das Fundament unseres täglichen Lebens und unseres Wohlstands sind – auch wenn man sie manchmal zu selbstverständlich nimmt. Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen und ebenso auch die Kindergärten und -tagesstätten spielen eine ganz besondere Rolle in einer Gesellschaft– wenn nicht sogar die wichtigste.

Viele, die sich auf Markt-Seite mit dem Thema Digitalisierung in Schulen befassen, sind selbst Eltern, Geschwister oder Großeltern und damit nicht nur Teil des Marktes, sondern auch Teil der betroffenen Gesellschaft – so auch ich. Nicht zuletzt deshalb ist es mir ein großes Anliegen, gemeinsam mit der öffentlichen Hand die nachhaltige Digitalisierung des Bildungswesens weiter zu gestalten und umzusetzen. Um es mit den Worten des Koalitionsvertrags zu formulieren: „Legen wir den Grundstein für ein Jahrzehnt der Bildungschancen“.

Für alle, mit gleichen Chancen, mit gleichen Voraussetzungen. Hier spielt die Lernmittelgleichheit eine besondere Rolle und gerade Miet-, Finanzierungs- oder Betriebsmodelle sind eine tolle Ausgangslage, um etwas zu bewegen. Was hindert uns daran, die Modelle und Verträge so zu gestalten, dass diese gleich zu Beginn oder spätestens nach Ablauf eines Vertrags eine Verteilung aller noch neuwertiger und funktionierender Geräte an die sicherzustellen, die sie brauchen?

Die Voraussetzungen sind neben der eigenen kommunalen Budgets die Förderungen. Sie sind eine gute und notwendige Maßnahme, durch die alle Beteiligten viel lernen konnten. Umso wichtiger ist es, diese nun weiter zu entwickeln und alle weiteren Maßnahmen danach auszurichten, was die Träger gelernt haben und was der Markt durch Erfahrung bereitstellen kann.