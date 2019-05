BVG: Virtueller Lehrmeister hilft bei der Reparatur von Bussen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben rund 1.300 Omnibusse im Einsatz – von den beliebten Doppeldeckern, über Gelenkbusse bis hin zu klassischen 12-Meter-Eindeckern. Hinzu kommen ca. 100 Fahrzeuge von Subunternehmen. All diese Fahrzeuge werden in BVG-eigenen Werkstätten auf den Betriebshöfen gewartet und instandgehalten. Zur notwendigen Achsvermessung wird ein Spezialsystem verwendet – für das es pro Betriebshof aktuell jedoch nur 1-2 Experten gibt, die es bedienen können. Die BVG setzt daher in Zusammenarbeit mit der Know How! AG auf HoloLearning und einen Performance-Support-Ansatz, um weitere Mitarbeiter auszubilden.

Kommt ein Omnibus in eine der BVG-Werkstätten werden nach Arbeiten an den Achsen und Aufhängungen eine Achs- und Rahmenvermessung sowie eine Spureinstellung empfohlen oder sind sogar vorgeschrieben. Eine Achsvermessung sorgt für die optimale Fahrwerkseinstellung, weniger Reifenverschleiß und eine bessere Bremsleistung. Zudem können teure Folgeschäden verhindert oder minimiert werden. Die BVG hat also sowohl aus Sicherheitsgründen als auch aus finanziellen Gesichtspunkten großes Interesse daran, dass diese Arbeiten entsprechend der Herstellervorgaben durchgeführt werden. Zur Achsvermessung wird unter anderem das Spezialmesssystem TruckCam-Kamera verwendet. Diese Anlage ermöglicht es, die Radwinkel jeglicher Nutzfahrzeuge einfach und schnell und bei höchster Messgenauigkeit zu vermessen. Jedoch stehen momentan je Betriebshof nur 1-2 Experten zur Verfügung, die das System bedienen können. Das führt bisweilen zu erhöhten Standzeiten bei Bussen, die dann im Liniendienst fehlen.

Wissen parat, wenn es gebraucht wird

Um ihre Fahrgäste nicht unnötig warten zu lassen und den eigenen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gerecht zu werden, wurde für den Aufbau des fehlenden Know-hows zunächst auf klassische Lernvideos gesetzt. Doch für den Einsatz mit dem Messgerät und am Fahrzeug waren diese nicht optimal. Die BVG wendete sich an ihren langjährigen E-Learning Partner, die Know How! AG, um eine Lernlösung aufzusetzen, mit der Mitarbeiter im „Moment of Need“ bedarfsgerecht unterstützt werden können.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart bietet mit AskDelphi ein Azure Cloud-basiertes Learning-Performance-Support-System an, das auch die Microsoft HoloLens als Ausgabegerät unterstützt und damit so genanntes HoloLearning ermöglicht, also das Lernen mit Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Anwendungen. Das bedeutet, Anwender haben Wissen über virtuelle Hilfsmöglichkeiten dann parat, wenn eine konkrete Aufgabe erledigt werden muss. Im Fall der BVG bedeutet das, dass in den Werkstätten auch Mitarbeiter, die bisher keine Achsvermessungen durchgeführt haben, über HoloLearning Schritt für Schritt durch den Prozess geführt werden. So können sie sich in einem Vorabtraining mit dem System vertraut machen oder auch über PC, Smartphone/Tablet oder HoloLens einen kompletten Messvorgang durchlaufen.

Corporate Learning im digitalen Zeitalter: Mit HoloLens & Co.

Virtuelle Lernmöglichkeiten sind heute als eine Komponente in der unternehmensinternen Weiterbildung ernst zu nehmen. Insbesondere für die Qualifizierung von Mitarbeitern an komplexen technischen Produkten – wie im Fall der BVG von Bussen – bietet HoloLearning neue, wirksame Möglichkeiten des digitalen Lernens. Mit HoloLearning wird ein Grundverständnis für die Beschaffenheit und Funktionsweise eines Produkts vermittelt. So kann das Objekt virtualisiert und dann über ein Holo-Gerät in den Raum „projiziert“ werden, damit die Lernenden es nach Belieben erkunden können. Mithilfe von Blick- und Bewegungssteuerung können sie sich dabei explorativ oder sequenziell am Objekt entlangbewegen und entdecken an verschiedenen Lernstationen wissenswerte Details.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Corporate-Learning-Strategie, die hier verfolgt wird, ist der Performance-Support-Ansatz. Gemeint ist damit der Zugang zu Wissen direkt am Arbeitsplatz. Damit soll der/die Lernende im Arbeitsprozess selbst unterstützt und für bestimmte Aspekte sensibilisiert werden. Die Lernenden erhalten damit schnell und unkompliziert die für sie aktuell wichtigen Informationen – was letztendlich zu mehr Zufriedenheit im Job und zu einer Steigerung der Motivation führt. Tatsächlich hat die Erfahrung der Know How! AG bei ihren Kunden gezeigt, dass diese Form des Lernens am Arbeitsplatz die Effektivität erhöht und gleichzeitig Support-Anfragen reduziert.

Tool lässt sich per Blick oder Bewegung bedienen

Über das Learning- und Performance-Support-Tool AskDelphi von der Know How! AG werden die Lerninhalte zunächst erfasst und strukturiert. Mittels einer App werden diese Inhalte dynamisch auf der HoloLens ausgegeben. Ändert sich der Arbeitsprozess, braucht keine neue App erstellt zu werden, sondern die Anpassung erfolgt via AskDelphi auf dem Basissystem. Die Inhalte können unmittelbar nach der Erstellung über AskDelphi auf dem Desktop-PC, Notebook oder auf mobilen Endgeräten, aber auch dynamisch auf dem Smartphone verwendet werden. Die Bedienung ist für den Anwender auch auf der HoloLens denkbar einfach: Mit einem Blick nach links erscheint eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Text, ein Blick nach rechts genügt, um die schrittweise Anleitung als Standbilder zu sehen. Wird der Blick gesenkt, spielt die App die Videoanleitung (inkl. Audioerklärung) zum Thema ab. Außerdem kann der Benutzer alle Befehle zur Steuerung der Lernobjekte auch per Spracheingabe an die HoloLens geben. Insbesondere im Kontext der HoloLens haben Anwender damit die Möglichkeit, eigenständig ihrer Arbeit nachzugehen und dabei gleichzeitig Instruktionen und Hilfe zu ihrer Tätigkeit zu erhalten.

Um den Erfolg der Lösung zu unterstützen und diese zielgruppengerecht aufzubereiten, werden bei der BVG bereits die Auszubildenden des 2. Lehrjahres für Mechatroniker mit in die Umsetzung des Projektes einbezogen. Ganz nebenbei setzen sich die Auszubildenden gleich intensiv mit dem Lernstoff auseinander. Durch den Performance-Support-Ansatz wird sichergestellt, dass eine Achsvermessung mit dem TruckCam-Messsystem erfolgreich durchgeführt werden kann: Nach Absolvieren der Lerneinheit kann der/die Lernende entweder sicher mit dem Spezialsystem umgehen oder hat bei jeder weiteren Anwendung mithilfe der HoloLens die Möglichkeit, sich erneut Schritt-für-Schritt durch den Prozess führen zu lassen. Das gewünschte Arbeitsergebnis sollte damit also in jedem Fall erreicht werden.

Hohe Nutzerakzeptanz und positive Impulse

Auf einem der BVG-Betriebshöfe wurden während der Pilotphase mehrere HoloLenses in der „Lerninsel“ bereitgestellt. Hier können sich die Auszubildenden und Werkstattmitarbeiter die Brillen abholen und dann selbstständig lernen, indem sie die Arbeitsschritte Schritt für Schritt entweder virtuell oder live am Bus und am Spezialwerkzeug für die Achsvermessung absolvieren. Zusätzliche HoloLenses für die weiteren Betriebshöfe sollen beschafft und das HoloLearning auf diese ausgerollt werden.

Die Akzeptanz sowohl bei Ausbildern als auch bei Auszubildenden war von Anfang an hoch. Die direkte Einbindung der Auszubildenden führte zu einer Identifizierung mit dem Projekt – und als gern gesehener Nebeneffekt zu einer positiven Mund-zu-Mund-Propaganda.

Bei den Mitarbeitern in der Werkstatt war das Feedback etwas geteilt: Mitarbeiter, die generell ein großes Interesse an IT hegen, begrüßen diese Lösung, andere, die allerdings auch nicht mit dem TruckCam-System arbeiten, konnten sich den Einsatz noch nicht recht vorstellen. Von diesen gab es jedoch positive Impulse für weitere Einsatzzwecke, an deren Umsetzung bereits gearbeitet wird, wie etwa die Dialogannahme in der Werkstatt, um auf eine elektronische Fahrzeugakte und Schadensdokumentationen zurückgreifen zu können. Hier wird der Praxiseinsatz zeigen, wie intensiv eine Nutzung der HoloLens möglich ist.