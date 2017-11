Aldi-PC mit Ryzen 5: Medion Akoya P56000 bei Aldi-Nord

Bild: Medion

Ab morgen verkauft Aldi Nord ein "Performance-PC-System" mit AMD Ryzen 5 1600, Radeon RX 560 und 128-GByte-SSD für 600 Euro: Schnäppchen oder nicht?

Wenn wir morgen bei Aldi in Hannover einen Medion Akoya P56000 kaufen können, veröffentlichen wir im Laufe des Donnerstags hier unsere Testergebnisse als Update. In dem "Performance-PC-System" von Medion stecken der AMD-Prozessor Ryzen 5 1600 mit sechs Kernen sowie eine Grafikkarte mit AMD Radeon RX 560. Windows 10 Home ist auf einer M.2-SATA-SSD mit 128 GByte Kapazität installiert; zusätzlich steckt eine 1-TByte-Magnetfestplatte im Gehäuse. Der Hauptspeicher fasst 8 GByte in Form eines einzigen DDR4-DIMM.

Auch wenn der Aldi-PC seine Glanzzeit hinter sich hat und längst keine Warteschlangen vor Aldi-Märkten mehr verursacht: Einige der flächendeckend in Deutschland und Österreich angebotenen Medion-Computer haben immer noch Bedeutung für den hiesigen Markt. Der aktuelle Akoya P56000 ist vor allem auch für AMD wichtig – er soll beweisen, dass es der Ryzen mit Intels Core i aufnehmen kann. Die Aldi-Angebote jeweils im November der Vorjahre 2016, 2015 und 2014 waren mit Intel-Prozessoren bestückt.

Papierform

Den Medion Akoya P56000 (MD 34030) hat Aldi-Süd bereits vor zwei Wochen verkauft; am 30. November kommt er zu Aldi-Nord und zu Hofer in Österreich. Schon vor unserem Test ist klar: Für 599 Euro schnüren Aldi und Medion ein Paket mit kaum schlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Der Ryzen 5 1600 kostet alleine schon 200 Euro, eine vergleichbare Grafikkarte 100 Euro, 8 GByte RAM 60 Euro. Rechnet man noch Mainboard, SSD, Festplatte, Gehäuse, Netzteil, DVD-Brenner, WLAN-Adapter, SD-Kartenleser, Festplatten-Wechselrahmen, USB-Tastatur, USB-Maus, Windows-10-Lizenz und drei Jahre Garantie hinzu, ist der von Aldi genannte Preis kaum zu unterbieten.

Wenn der Medion Akoya P56000 nicht zu laut ist und tatsächlich die Performance liefert, die er auf dem Papier verspricht, handelt es sich um ein ausgezeichnetes Angebot. Laut Medion-Datenblatt "gemäß EU Verordnung 617/2013" liefert das Netzteil ab 10 Prozent seiner Nennleistung mindestens 80 Prozent Wirkungsgrad; im Leerlauf soll der P56000 27,2 Watt Leistung aufnehmen und sein Schalldruckpegel soll unter 26 dBA liegen.

Abstriche

Auch wenn AMD vermutlich mit einem Rabatt geholfen hat, das prestigeträchtige Aldi-Angebot zu ermöglichen, sind bei diesem Preis Abstriche nötig. Die treffen vor allem die derzeit teuren Speicherchips, und zwar in drei Aspekten: Die Grafikkarte hat nur 2 GByte GDDR5-SDRAM, die SSD ist mit 128 GByte etwas knapp bemessen und auf dem Mainboard steckt nur ein einziges Speichermodul.

Der schmerzlichste Einschnitt ist der knappe Grafikspeicher: Der zwingt bei einigen Spielen zu Abstrichen. Wer nicht spielt, wird damit gut leben können; Einschränkungen der Karten mit 2 GByte RAM in Bezug auf HDR-Videos – bei Nvidia klappt das angeblich bei Netflix nur mit GeForce 1000 mit mindestens 3 GByte RAM – sind bisher bei AMD nicht bekannt. Allerdings hinkt AMD bei den HDR-tauglichen Treibern hinterher.

Mehr als 8 GByte RAM wiederum kann man angesichts der hohen DRAM-Preise derzeit bei einem 600-Euro-PC nicht erwarten. Die Kapazität genügt auch für viele Anwendungen. Allerdings profitieren die sechs Kerne des Ryzen 5 1600 in manchen Anwendungen durchaus von hohen RAM-Transferraten, die ein zweites Modul verdoppeln würde. Das Mainboard im Medion P56000 hat zwei DIMM-Slots, der zweite ist für ein Upgrade frei. Maximal sind zwei 16-GByte-Riegel möglich, also bis zu 32 GByte Hauptspeicher.

Für die SSD gilt ähnliches wie fürs RAM: Mehr als 128 GByte sind bei 600 Euro Gerätepreis aktuell kaum machbar. Auch die SSD ließe sich austauschen, aber man müsste dann auch das Betriebssystem umkopieren – ein erheblicher Aufwand.

Umrüsten unattraktiv

Wer den Medion P56000 kauft und sofort auf- oder umrüstet, verlässt rasch die Schnäppchenzone. Auch die Garantie gilt selbstverständlich nur für den ursprünglichen Lieferumfang.

Wem der Medion P56000 nicht gefällt, sollte lieber schauen, ob er anderswo die Wunschausstattung findet, die zu den eigenen Anwendungen passt. Wenn es unbedingt von Aldi sein soll: Am 4. Dezember kommt mit dem Medion Erazer X67015 (MD 34050) ein wesentlich stärker bestückter Gaming-PC, der allerdings auch mehr als das Doppelte kostet.

Aufrüsten möglich

Leicht nachrüsten lässt sich eine weitere SATA-Festplatte oder auch eine SSD: Dafür gibt es einen Schnellwechselrahmen für Speichermedien in den Formaten 3,5 oder 2,5 Zoll. Man sollte dann allerdings keine laute Festplatte verwenden.

Medion Akoya P56000 (MD 34030) Verkauf Aldi Hersteller Medion, www.medion.de Prozessor AMD Ryzen 5 1600 (Summit Ridge, 6 Kerne/12 Threads, 3,2/3,6 GHz) Grafikkarte AMD Radeon RX 560, 2 GByte GDDR5 RAM 1 × 8 GByte DDR4 SSD 128 GByte, M.2 SATA Festplatte (HDD) 1 TByte, 3,5 Zoll, SATA WLAN 802.11 ac Gigabit Ethernet Soundchip 7.1 DVD-Brenner Kartenleser SD, MS, MMC Anschlüsse vorne 2 × USB 3.0, 2 × Audio-Klinke, SD-Kartenleser, Wechselrahmen 3,5/2,5 Zoll SATA Anschlüsse hinten 1 × DisplayPort 1.4, 1 × HDMI 2.0, 1 × DVI-D, 1 × USB 3.1 Typ C, 1 × USB 3.1 Typ A, 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, LAN, 5 × Audio-Klinke, 1 × SPDIF opt. Abmessungen 17 cm × 38 cm × 38,5 cm, 7,8 kg Betriebssystem Windows 10 Home Lieferumfang USB-Tastatur, USB-Maus (optisch) Preis/Garantie 599 €, 3 Jahre Bring-in

(ciw)