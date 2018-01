Auf Testfahrt mit dem neuen Nissan Leaf

Der Nissan Leaf ist das weltweit meistverkaufte Elektroauto. Nun hat der Hersteller die zweite Generation des Leaf vorgestellt – c't-Redakteur Sven Hansen ist den Wagen Probe fahren.

Mit dem Leaf auf Teneriffa Unser Kollege Sven Hansen konnte den neuen Nissan Leaf auf Teneriffa probefahren. Von dort schickt er Berichte, Videos und Bilder in die Redaktion. Der Testbericht erfährt deshalb kontinuierliche Updates.

Mit dem ProPilot fährt der neue Leaf auf der Autobahn teilautomatisch: Der Wagen übernimmt die Lenkung, die Beschleunigungs- und die Bremsvorgänge und hält automatisch das Tempo. Den Fahrassistenten haben wir uns zuerst angeschaut.

In unserem Test funktionierte der PilotPro zuverlässig und stellt auf langen Strecken eine angenehme Erleichterung dar. Einen Spurwechsel vollzieht der Leaf automatisch, wenn man den Blinker setzt. Anders als beispielsweise bei Tesla müssen die Hände des Fahrers aber stets am Lenkrad bleiben.

Fahren mit dem E-Pedal

Eine weitere Neuerung ist die von Nissan als E-Pedal bezeichnete stärkere Energierückgewinnung. Sobald man sie aktiviert lässt sich der Leaf in den meisten Fahrsituationen ausschließlich mit dem Gaspedal steuern: Schon bei leichter Gaswegnahme rekuperiert der Wagen deutlich stärker als andere Elektroautos – fast wie bei einem leichten Tritt auf die Bremse. Nimmt den Fuß weiter vom Pedal, schalten sich die konventionellen Bremsen dazu. So lässt sich der Leaf nur durch Gaswegnahme sogar zum Stillstand bringen.

Bei vorausschauender Fahrweise und mit etwas Übung, braucht man das Bremspedal nur noch für Notfälle und erhält stets die maximale Energierückgewinnung.

Hochwertiges Interieur, analoger Tacho

Auf der Vorstellung des neuen Nissan Leaf stand den Journalisten das Fahrzeug für etwa fünf Stunden zur Verfügung. Fünf Stunden, in denen wir den Wagen in unterschiedlichsten Umgebungen testen konnten. Der Schauplatz Teneriffa war insofern gut gewählt: Von eher ruhigen Schnellstraßen mit 120 km/h Maximalgeschwindigkeit bis zu Serpentinen am Pico del Teide war alles dabei. Der Nationalpark Teide war wegen Schneefall geschlossen – den Wintertest musste der Leaf daher noch nicht antreten.

Der neue Leaf fährt sich mindestens so gut wie der alte Leaf – hat im Detail dann aber doch ein wenig mehr zu bieten. Im Innenraum hat sich bei der Topausstattung Tekna – wenig getan – hochwertiges Interieur, gute Verarbeitung. Die Schaltung ist gleich geblieben, lediglich das Infotainment und der Tachobereich wurden überarbeitet.

Statt digitaler Geschwindigkeitsanzeige gibt es nun wieder einen analogen Tacho – angeblich auf Kundenwunsch. Links daneben werden weitere Informationen auf einem circa 7-zölligen Display eingeblendet. Das Display wird ausschließlich für Statusanzeigen eingesetzt, hochaufgelöste Informationen wie etwa Kartendaten bei der Navigation sind darauf nicht zu sehen.

Steigung und Serpentinen fahren per E-Pedal

Die Kurvenfahrten in die Berge machen einfach nur Spaß. Im normalen Fahrmodus (nicht Eco) nimmt der Leaf die Steigungen souverän und liegt dank etwas strammerer Federung und tiefem Schwerpunkt gut auf der Straße.

Mit dem E-Pedal liefert Nissan zudem eine Möglichkeit, den Leaf fast ganz ohne Einsatz des Bremspedals zu bewegen: Geht man vom Gas, wird das Fahrzeug automatisch abgebremst. Bei höheren Geschwindigkeiten geschieht dies durch Einsatz des E-Motors (Rekuperation), bei niedrigeren Geschwindigkeiten klinkt sich die mechanische Bremse ein. Das Ineinandergreifen beider Systeme ist äußerst flüssig gestaltet und vom Fahrer kaum wahrzunehmen. Am Ende kommt das Fahrzeug zum Stehen.

ProPilot schaltet sich nicht ab

Die wohl wichtigste Neuerung ist der ProPilot. Das Assistenzsystem kombiniert – wie von anderen Herstellern bereits bekannt – einen Spurhalteassistenten mit einem radargestützten Abstandhalter. Bei Autobahnfahrten kann man sich so bequem hinter dem vorlaufenden Verkehr halten. Für ein E-Auto eine äußerst sinnvolle Ergänzung. Der ProPilot arbeitet über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bis 144 km/h.

Einziger Pferdefuß: Selbst bei navigierten Fahrten schaltet er sich beim Verlassen der Autobahn nicht automatisch ab. Wenn die Straße in der 30er-Zone dann endlich frei wird, kann man schon mal eine Überraschung erleben.

Einparken mit dem ProPilot Park

Überrascht hat der ProPilot Park: Der Assistent nutzt sowohl die Ultraschallsensor als auch das 360-Grad-Kamerasystem, um Parklücken zu finden. Dabei erkennt er auch die Streifen leerer Parkplätze.

Wurde ein Parkplatz gefunden, parkt das Fahrzeug bei Drücken der Parkassistenztaste automatisch ein. Dabei muss der Fahrer weder Lenkrad, noch Schaltung oder Pedalerie bedienen. Im Test klappte das Einparken – manchmal mit ein paar Korrekturzügen – ohne Probleme.

Schnelladefunktion Chademo inklusive

Insgesamt gab Nissan an, einhundert kleine Änderungen im neuen Leaf umgesetzt zu haben. Dazu zählt auch die etwas weiter öffnende Klappe des Nasenladers oder ein veränderter Spoiler, der für 2,5 km mehr Reichweite sorgen soll.

In Sachen Chademo gibt Nissan alles: Selbst der günstigste Leaf kommt jetzt mit Schnelladefunktion. Einen für Endkunden erschwinglichen bidirektionalen Lader soll es im Laufe des Jahres geben. Das wird auch langsam Zeit, denn bereits viele Kunden des ersten Leafs haben ihre Chademo-Fahrzeuge mit Hoffnung auf eine solche Ladelösung angeschafft. Mit ihr ließe sich das Fahrzeug problemlos als Pufferspeicher für die heimische Solaranlage einsetzen.

Ihre Fragen zum Nissan Leaf

Haben Sie Fragen zum Leaf? Soll Sven spezielle Dinge am Fahrzeug prüfen oder in Bildern zeigen? Schreiben Sie uns Ihre Fragen in die Kommentare unter diesen Beitrag! Wir leiten sie direkt an Sven weiter, der versuchen wird, Ihre Fragen zu beantworten. (spo)



Disclaimer: Testfahrer Sven Hansen wurde von Nissan zur Probefahrt eingeladen