Auslegungssache: Der Datenschutz-Podcast des c't magazin

Sie möchten beim Thema Datenschutz auf dem Laufenden bleiben, aber keine seitenlange Literatur wälzen? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Juristen-Redakteurs-Trio.

Alle 14 Tage bespricht c't-Redakteur Holger Bleich aktuelle Entwicklungen rund um den Datenschutz mit Joerg Heidrich und Nicolas Maekeler. Beide sind beim c't-Mutterschiff Heise Medien als Hausjuristen für das Thema zuständig und haben täglich mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu tun. Wechselnde Gäste ergänzen die Runde. (hob)





3. Zeitbombe Schadensersatz

Endlich ist es geklärt: Die DSGVO schreibt sich laut Bundesverfassungsgericht ohne Bindestrich! Neben dieser weltbewegenden Nachricht befassen sich Holger, Nicolas und Joerg mit dem 2. DSAnpUG-EU – einem ergänzenden Datenschutzpaket, das am 26.11.2019 in Kraft getreten ist. Im Schwerpunkt der Episode geht es aber um ein bislang wenig beleuchtetes Thema: Schadensersatz- beziehungsweise Schmerzensgeldansprüche, die aus Datenschutzvergehen entstehen. Joerg befürchtet, dass da eine Verfahrenslawine entstehen könnte. Erste Fälle lassen auf hohe Kosten schließen, die auf Unternehmen zukommen können.



Episode 3 zum Anhören:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Auslegungssache: 3. Zeitbombe Schadensersatz







2. Fotografieren verboten?

Weil Joerg im verdienten Urlaub weilt, haben wir mit Rechtsanwalt Thomas Schwenke einen hochkarätigen Gast aus Berlin zugeschaltet. Holger und Nicolas sprechen kurz über das hohe Bußgeld gegen den Berliner Konzern Deutsche Wohnen. Im Schwerpunkt der Episode beschäftigen wir uns mit datenschutzrechtlichen Schranken beim Fotografieren: Wann benötigt man Einwilligungen, was hat sich mit der DSGVO geändert, was muss man beim Teilen von Bildern in sozialen Medien beachten? Wir beantworten eure Fragen, weshalb die Episode etwas länger ist als geplant...



Episode 2 zum Anhören:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Auslegungssache: 2. Fotografieren verboten?



1. In die Vollen

Das Zittern war groß, als im Mai 2018 die DSGVO wirksam wurde. Viele befürchteten horrende Bußgelder. Doch die deutschen Datenschutzbehörden testeten erst einmal das neue Recht und beschränkten sich meist aufs Beraten. Nun geht es langsam los mit teuren Bußgeldbescheiden. Und: Die Behörden haben Mitte Oktober gemeinsam ein Berechnungsmodell vorgestellt, das Unternehmen den Angstschweiß auf die Stirn treiben dürfte. Holger, Nicolas und Joerg rechnen mal durch, was Verstöße künftig kosten könnten.



Episode 1 zum Anhören:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Auslegungssache: 1. In die Vollen

Sie können den Podcast Auslegungssache per RSS-Feed abonnieren. er ist bei iTunes verfügbar und bei Spotify abrufbar.