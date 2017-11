Die Neuerungen von Linux 4.15

Das im Januar erwartete Linux 4.15 verbessert den Support für AMDs moderne Grafikkarten. Auch für VR-Brillen, Intels neue Prozessoren und den Raspi sind wichtige Neuerungen dabei.

Zu einer der spannendsten Neuerungen des in der zweiten Januarhälfte erwarteten Linux 4.15 gehören Verbesserungen am Treiber Amdgpu. Durch sie unterstützt der Kernel jetzt AMDs Vega-Grafikkarten endlich ordentlich. Außerdem beherrscht er mit vielen der auf aktuellen Karten sitzenden GPUs nun einige Features, die für die Ansteuerung moderner Monitore wichtig sind. Das ist der Aufnahme der als DAL oder DC bekannten Patch-Sammlung zu verdanken, die fast zwei Jahre für allerlei Aufsehen und zahlreiche Diskussionen sorgte.

aDiese und weitere Neuerungen von Linux 4.15 sind jetzt absehbar, denn Sonntagnacht hat Linus Torvalds die erste Vorabversion von Linux 4.15 veröffentlicht. Wie üblich hat er damit zugleich die Aufnahme der wesentlichen Neuerungen für diese Kernel-Version abgeschlossen. Unter denen waren auch mehrere Verbesserungen zur Ansteuerung von VR-Brillen. Außerdem ist jetzt ein Treiber für ein beliebtes Raspberry-Pi-Touchscreen dabei. Der Support für den Grafikkern neuerer Intel-Prozessoren gilt nun endlich als alltagstauglich.

Details zu diesen und weiteren Neuerungen finden Sie in den folgenden Absätzen, die sich auf Änderungen an den Grafiktreibern konzentrieren. Wie gewohnt wird dieser Text in den kommenden Wochen noch mehrfach erweitert, um auch die Neuerungen bei Dateisystemen, Storage-Support, Infrastruktur oder Sicherheitstechniken näher zu erläutern.

Meilenstein beim Treiber Amdgpu

Linux 4.15 bringt endlich ordentliche Unterstützung für AMDs Vega-GPUs, die auf den Ende Juli eingeführten Radeon-Grafikkarten RX Vega 56 und RX Vega 64 sitzen. Die dafür zuständigen Änderungen verbessern auch den Support für die Raven-GPU des im Oktober angekündigten Ryzen Mobile. Damit nicht genug: Auch die Unterstützung für viele andere moderne Radeon-Karten soll dadurch besser werden, denn mit dem neuen Code unterstützt der Treiber einige bislang brach liegende Techniken zur Monitoransteuerung. Darunter befindet sich der Support für HDMI 2.0 und DisplayPort (DP) 1.4, was für 4K- und 5K-Bildschirme wichtig ist; außerdem unterstützt der Treiber bei vielen der neueren Grafikkarten jetzt endlich HDMI- und DP-Audio.

Linux 4.15 bringt endlich umfassende Unterstützung für Radeon RX Vega 56 und 64.

Kernel-Entwickler sagen NEIN!

Zu verdanken sind diese Fortschritte einer DC (Display Core) genannten Serie von Änderungen, die mit über 800 Patches und mehr als 130.000 hinzugefügten Zeilen einen dicken Brocken darstellt. AMD hat diese Patch-Serie anfangs intern mit dem Ziel entwickelt, einige Kernfunktionen des Codes auch bei den Treibern für andere Betriebssysteme zu verwenden. Dazu enthielt der Code eine Abstraktionsschicht.

Im Frühjahr 2016 hat AMD die damals noch DAL (Display Abstraction Layer) genannte Patch-Sammlung dann veröffentlicht mit dem Ziel, sie bald in Linux zu integrieren. Der für die Grafiktreiber zuständige Kernel-Entwickler Dave Airlie und ein weiterer Kernentwickler winkten aber schnell und sehr deutlich ab: Die Patch-Sammlung entsprach ihren Qualitätsansprüchen nicht. Hauptgrund, vereinfacht gesagt: Ihnen gefiel die Abstraktionsschicht zwischen den Kernfunktionen des DC-Codes und dem Atomic-Framework des Kernels nicht, welches als Basis für moderne Kernel-Grafiktreiber gedacht ist. Erschwerend kam hinzu, dass DAL einige Funktionen reimplementierte, die das Atomic-Framework und andere Teile des Kernels bereits boten; einige Codeteile boten zudem Features, die besser im treiberunabhängigen Kernel-Code aufgehoben wären, damit auch andere Treiber diese Funktionen nutzen können und nicht reimplementieren müssen.

Airlie erläutert die Problematik mit DC und das weitere Vorgehen in einem Kommentar zur Aufnahme der Patch-Sammlung. (Bild: git.kernel.org

Airlie & Co. sahen daher viel Code von DAL eher als Ballast an, der Pflege und Weiterentwicklung des Linux-Kernels unnötig verkompliziert hätte. Nach anfänglicher Gegenwehr und vielen Diskussionen haben die AMD-Entwickler das eingesehen und begonnen, die Patch-Sammlung anzupassen, damit er die gestellten Anforderungen besser erfüllt. Das ist nach 18 Monaten jetzt weitgehend der Fall, wie Airlie im Commit-Kommentar zur DC-Aufnahme erläutert – es gibt aber durchaus noch einiges zu verbessern, wie eine Todo-Liste zeigt.

Vorteile auch für viele ältere Radeon-Karten

Durch die Aufnahme für 4.15 ist der Treiber Amdgpu nun auch mit Vega-Chips in der Lage, Bildschirme anzusteuern – bislang ließ sich die bei Linux 4.12 integrierte Vega-Unterstützung nur zum Rechnen oder Rendern mit Vega-GPUs nutzen.

Der DC-Code unterstützt aber nicht nur die für die Bildschirmausgänge zuständige DCE (Display Controller Engine) von Vega- und Raven-GPUs, sondern auch die der direkten Vorgänger bis hin zum DCE8 (Sea Islands & Kaveri). Amdgpu nutzt DC bei älteren GPUs aber derzeit nur, wenn sie den Treiber durch Angabe des Kernel-Bootparameters amdgpu.dc=1 explizit dazu auffordern. Das ist etwa für Polaris-GPUs interessant, die auf den aktuellen Radeon-RX-Grafikkarten 460 bis 480 und 540 bis 580 sitzen. Durch DC können diese dann nämlich auch Audio via HDMI oder DisplayPort (DP) weiterleiten, was der Treiber bei älteren GPUs auch ohne DC beherrscht. Durch DC unterstützt er zudem Techniken wie DP 1.4, DP Multistream Transport (MST) und HDMI 2.0, die zur ordentlichen Ansteuerung besonders hochauflösender Monitore wichtig oder nötig sind; HDMI 2.0 erlaubt etwa, 4K-Monitore mit 60 Hertz oder mehr anzusteuern, damit der Bildaufbau flüssiger erfolgt als bei 30 Hertz. Der Kernel-Parameter ist aber nur eine Übergangsmaßnahme: Nach Feldtests soll er verschwinden, damit Amdgpu den DC-Code auch bei älteren GPUs automatisch nutzt, damit die erwähnten Features von Haus aus funktionieren.

Beim Einsatz von DC greift Amdgpu nun auch auf die Atomic-Infrastruktur zurück, die Intels Treiber seit 4.12 nutzt; sie macht unter anderem die Monitor-Konfiguration verlässlicher und ermöglicht eine bessere Synchronisation der Bildausgabe, was für Bedienoberflächen von Desktop und Spielen wichtig ist. AMDs DC legt ferner Grundlagen zur Unterstützung von VESA Adaptive-Sync, dessen Implementation bei AMD als Freesync läuft; ähnlich wie Nvidias G-Sync kann diese Technik die Bildwiederholrate von Monitoren dynamisch anpassen, um Verzögerungen und Ruckler in Spielen zu vermeiden.

Neues für Head-Mounted Displays

Linux 4.15 bringt Verbesserungen für VR-Brillen wie die HTC Vive.

Aus Angst vor Zurückweisung durch Linus Torvalds haben die Kernel-Entwickler die DC-Patches unabhängig vom Gros der Änderungen an Grafiktreibern eingereicht. Unter denen waren mehrere Patches von Keith Packard, der seit den 80ern in die Entwicklung von Software zur Nutzung von Grafikhardware für unixoide Betriebssysteme involviert ist. Um solche geht es auch diesmal: Durch die von ihm eingebrachte "DRM_Object Lease Infrastructure" kann der Display-Server die Kontrolle über Teilfunktionen der Grafikhardware an VR-Software überstellen, damit diese die Ressourcen frei und ungestört verwenden kann (u. a. 1, 2, 3, 4).

Letztlich ist der Ansatz somit eine Umgehungsstraße für den X-Server, denn bei der Ansteuerung von der auch Head-mounted Displays (HMD) genannten VR-Brillen ist er mehr im Weg denn Hilfe. Packard hat Ideen und Ziele des Ganzen vor einigen Wochen in einem Vortrag, von dem eine Video-Aufzeichnung und die Präsentationsfolien im Netz stehen, näher erläutert. Weitere Details liefert er in vier Blog-Beiträgen (1, 2, 3, 4).

Unabhängig davon flossen noch einige Änderungen ein, um die Bildschirme in VR-Brillen als "Non-Desktop Displays" zu kennzeichnen. Desktop-Umgebungen können damit erkennen, dass mit diesen Monitoren kein Mehrschirmbetrieb sinnvoll ist, damit die Desktops die Bedienoberfläche nicht dorthin ausdehnen oder dort spiegeln (1, 2, 3).

Amdgpu-Optimierungen für VR-Brillen

Neben dem DC-Code gab es noch zahlreiche weitere Änderungen am Amdgpu-Treiber. Darunter einige von einem Valve-Entwickler entwickelte Patches, die den Einsatz von VR-Brillen mit Radeon-GPUs zu optimieren versprechen. Das soll mit Prioritäten gelingen, mit denen VR-Software die für sie nötigen Berechnungen als wichtiger kennzeichnen kann. Das soll letztlich Ruckler und andere zu Unwohlsein führende Faktoren mit VR-Brillen reduzieren. Konkret haben die Änderungen eine neue Programmierschnittstelle geschaffen, durch die ein Prozess die Prioritäten von Aufgaben ändern kann, die andere Prozesse zur Abarbeitung an den Grafikchip geschickt haben (u.a. 1, 2, 3, 4, 5). Spielentwickler können diese Funktion über die Vulkan-Extension VK_EXT_global_priority nutzen, die Mesa 17.3 mitbringt.

Darüber hinaus hat Amdgpu einen weiteren Codepfad zur Hash-Berechnung bekommen. Er ermöglicht zum Beispiel die effiziente Behandlung von Hardware-Fehlern und -Interrupts, was Speicher- und Prozessorlast erheblich reduziert.

Grundlegende Umbauten gab es auch am Treiber Amdkfd, über den sich moderne Radeon-GPUs für Rechenaufgaben nutzen lassen. AMDs Entwickler hatten diese eine Weile unabhängig weiterentwickelt und den in Linux enthaltenen Code etwas schleifen lassen. Der unabhängig entstandene Code fließt jetzt mehr und mehr in den Kernel ein. Dadurch verschwindet jetzt allerdings der Support für das Rechnen mit GPUs, für die der Radeon-Treiber des Kernels zuständig ist. Das umfasst vornehmlich die Chips der Southern- und Sea-Islands-Generation, die etwa auf den Radeon-HD-Karten 7750 bis 7970 und vielen RX-Karten der 200er- und 300er-Serie sitzen. Anwender sollen auf Amdgpu ausweichen, der diese GPUs betreuen kann; Details hierzu finden sich im Kernel-Log zu Linux 4.13.

Grafiktreiber für Intels Core-i 8000

Bei Intels Grafiktreiber haben die Entwickler den Support der Core-i-8000er-Prozessoren verbessert, die zur Coffee-Lake-Generation zählen. Dadurch unterstützt der Treiber diese seit September in Notebooks und seit Oktober für Desktop-PCs erhältlichen Prozessoren jetzt auch, ohne dass man beim Start den Kernel-Parameter i915.alpha_support=1 angibt.

Der Treiber nutzt jetzt automatisch IPC (Isochronous Priority Control). Die GPU kann dadurch letztlich zur Darstellung aktuell benötigte Bildschirminhalte bevorzugt aus dem Speicher auslesen, was Wartezeiten reduziert, die zu Rucklern führen könnten. Geringeren Overhead beim Speicherzugriff verspricht der Support für Transparent-Huge-Pages in der Speicherverwaltung des i915-Treibers (u. a. 1, 2, 3).

Grundrenovierung bei Nouveau

Die Entwickler des für Nvidia-GPus zuständigen Treibers Nouveau haben den Code zur Speicherverwaltung grundlegend überarbeitet (u. a. 1, 2), damit der Treiber neuere Chips besser abbilden kann. Folgepatches nutzen das, um damit Huge Pages und einige andere Features bei vielen Chips der letzten Jahre zu unterstützten (u.a. 1, 2, 3). Der beim Ansprechen von Nvidias Tegra-GPUs involvierte Treiber Host1x unterstützt nun den als Tegra X2 oder Tegra186 bekannten System-on-Chip (SoC), der unter anderem auf dem Jetson-TX2-Board sitzt.

Treiber für Raspi, EDID-Override, …

86 von knapp 1500 Änderungen an Grafiktreibern fand deren Betreuer hervorhebenswert. (Bild: git.kernel.org

Der Kernel bringt jetzt auch einen Bildschimtreiber für das Raspberry Pi 7-inch Touchscreen Panel mit, das die Raspberry-Pi Foundation selbst bewirbt. Der für die Grafik des beliebten Kleinstcomputers zuständige Treiber VC4 bringt jetzt eine Funktion mit, um als Cache verwendete Puffer zu verwerfen, wenn der Arbeitsspeicher knapp wird.

Die Entwickler haben einen zuverlässigeren Weg geschaffen, den Kernel-Grafiktreiber manuell mit EDID-Daten zur korrekten Monitoransteuerung zu versorgen. Das gelingt über den neuen Kernel-Parameter drm.edid_firmware= . Interessant ist das etwa für Situationen, bei denen der Monitor fehlerhafte Informationen liefert oder diese bei einem KVM-Switch hängen bleiben. Der bislang verwendete Parameter drm_kms_helper.edid_firmware= funktioniert aber weiterhin.

Die genannten Neuerungen sind nur einige von 85 Änderungen, die der Maintainer des Direct Rendering Managers (DRM) von Linux in seinem Merge-Kommentar zu den wichtigsten Änderungen bei Grafiktreibern hervorhebt. Allein dieser Merge enthielt fast 1500 der für Linux 4.15 vorgenommenen Änderungen.

Daten und Zahlen zu den jüngsten Versionen des Linux-Kernels

Kernel-

Version Anzahl

Dateien¹ Zeilen

Quelltext

(Ohne Doku)² Entwick-

lungs-

zeitraum Commits

(Ohne

Merges)³ Diffstat⁴ Linux 4.8 55.503 22.071.048

(20.266.168) 70 Tage 14.552

(13.382) 11.483 files changed,

662.558 insertions(+),

314.177 deletions(-) Linux 4.9 56.223 22.348.356

(20.520.460) 70 Tage 17.392

(16.214) 11.416 files changed,

713.497 insertions(+),

436.209 deletions(-) Linux 4.10 57.202 22.839.659

(20.864.595) 70 Tage 14.249

(13.029) 11.913 files changed,

806.420 insertions(+),

312.218 deletions(-) Linux 4.11 57.994 23.137.402

(21.132.076) 70 Tage 13.891

(12.724) 12.528 files changed,

550.108 insertions(+),

252.364 deletions(-) Linux 4.12 59.845 24.170.860

(22.125.075) 63 Tage 15.736

(14.570) 12.531 files changed,

1.342.677 insertions(+),

309.204 deletions(-) Linux 4.13 60.582 24.767.008

(22.698.219) 63 Tage 14.150

(13.006) 10.898 files changed,

878.431 insertions(+),

282.283 deletions(-) Linux 4.14 61.290 25.041.284

(23.050.486) 70 Tage 14.659

(13.452) 23.388 files changed,

719.862 insertions(+),

445.585 deletions(-) Linux 4.15-rc1 62.285 25.350.205

(23.315.443) n. n. 13.489

(12.599) 11.986 files changed,

614.640 insertions(+),

305.720 deletions(-) ¹ git ls-tree -r --name-only HEAD | wc -l

² find . -type f -not -regex '\./\.git/.*' | xargs cat | wc -l; echo "($(find . -name *.[hcS] -not -regex '\./\.git/.*' | xargs cat | wc -l))"

³ git-log --pretty=oneline vx.(y-1)..vx.(y) | wc -l; echo "($(git-log --pretty=oneline --no-merges vx.(y-1)..vx.(y) | wc -l))"

⁴ git diff --shortstat vx.(y-1)..vx.(y)

Versionshistorie dieses Artikels Der obige Text wird zwischen Freigabe der ersten Vorabversion und Fertigstellung von Linux 4.15 mehrfach erweitert, um schrittweise alle wichtigen Änderungen der neuen Kernel-Version zu erläutern. Einmal publizierte Absätze ändern oder erweitern wir nur bei triftigen Gründen. Zur Freigabe des neuen Linux stellen wir den Text um, damit Informationen zu den wichtigsten Neuerungen am Anfang stehen. 2017-11-27, 06:30 – v1.0: Erste Version, die sich auf die Neuerungen bei Grafiktreibern konzentriert.



(thl)