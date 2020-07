Die Smartphones des c't-uplink-Teams | c't uplink 33.7

@ctmagazin | c't uplink

Wir sprechen über unsere Smartphones! Welche Apps nutzen wir? Was machen wir damit? Welche Modelle haben und hatten wir?

Das Smartphone ist ein alltäglicher, hilfreicher Begleiter. Das gilt für euch wahrscheinlich genauso, wie für das Team des c't uplink. In diesem uplink sprechen wir darüber, was wir damit so machen. Welcher Browser kommt bei uns zum Einsatz? Warum wurde es genau dieses Handy-Modell? Welche eher unbekannten Apps nutzen wir?

Martin Holland ist mit seinem Galaxy S8 zufrieden. Es macht noch immer einen guten Job und die App Bring! erleichtert bei ihm den Familieneinkauf. Für Videos von seinem Kind hat er eigentlich eine Action-Cam gekauft, aber die macht schlechtere Aufnahmen als das Handy, also liegt sie im Schrank.

Johannes Börnsen ist mit seinem vergleichsweise alten iPhone 6S glücklich. Früher hat er noch einen Koffer mit einer Spiegelreflex-Kamera rumgeschleppt. Die Zeiten sind jedoch vorbei. Für das meiste reicht auch ihm ein Smartphone.

Achim Barczok hat sich früher viel mit alternativen Smartphone-Betriebssystemen beschäftigt und ist inzwischen doch bei Android auf einem Xiaomi-Telefon angekommen. Ihn ärgert, dass es nicht mehr Alternativen zum Google/Apple Duopol gibt.

Pina Merkert kaufte sich notgedrungen ein Galaxy S9 Plus, nachdem dem ihr OnePlus 3T durch einen kurzen Kontakt mit dem Badezimmerboden den Geist aufgegeben hatte. Als App-Entwicklerin ist sie froh über die Mühe, die sich Unternehmen wie Google machen, um anständige Entwickler-Werkzeuge anzubieten.

Merlin Schumacher hat ein Galaxy S8 und verwendet lieber alternative Apps statt reduzierte Mobilwebsites oder vollgemüllte Hersteller-Apps. Eine Ausnahme ist der Samsung Internet Browser für Android.

