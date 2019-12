GPS-Tracker für Haustiere

Ein GPS-Tracker fürs Halsband hilft, entlaufene Hunde wiederzufinden. Dank Geofencing kommt es dazu aber wohl erst gar nicht.

Technik hilft schon seit Jahren, entlaufene Haustiere zurück nach Hause zu bringen: Dank implantierter RFID-Chips lassen sich Hunde und Katzen zweifelsfrei identifizieren. Doch besser wäre es, wenn der Besitzer sie selbst findet, bevor sie im Tierheim oder einer Auffangstation landen. Hier kommt der GPS-Tacker Tractive ins Spiel: Das kleine Kästchen erlaubt es dem Besitzer, in der zugehörigen App jederzeit den aktuellen Standort seines Haustiers einzusehen.

Dafür muss der Hund den Tracker also ständig tragen. Man klipst ihn in ein Halteplättchen, das wiederum mit Gummischlaufen dauerhaft am Halsband des Hundes befestigt wird. So lässt sich der Tractive zum Aufladen schnell entfernen.

Der Tractive ist nach IPX7 zertifiziert. Während unseres zweimonatigen Tests überstand der Tracker etliche Regenschauer und Schmutzduschen unbeschadet, und auch die Befestigung zeigte beim Laufen, Buddeln oder im Gras Wälzen keine Schwächen.

Der nach IPX7 zertifizierte GPS-Tacker Tractive wird dauerhaft am Halsband des Hundes befestigt.

In der Startansicht präsentiert die übersichtliche und hübsch gestaltete App eine Karte mit dem Standort des Haustiers. Die Verlaufsansicht zeigt vergangene Spaziergänge eines einstellbaren Zeitfensters an. Mit einem Schieberegler lassen sich die Standorte bei Spaziergängen und Wanderungen minutengenau einsehen. Auf Wunsch blendet die App auch eine Heatmap mit Orten ein, an denen sich das Tier länger oder häufiger aufhält.

Virtuelle Zäune

In den Einstellungen legt man einen oder mehrere virtuelle Zäune an – beispielsweise für Daheim und den Schrebergarten. Sobald der Hund diese Bereiche betritt oder verlässt, macht die App am Smartphone sofort per Benachrichtigung darauf aufmerksam. Die Benachrichtigungen lassen sich ausschalten und die virtuellen Zäune temporär deaktivieren.

Der Tracker protokolliert die Bewegungen des Hundes und erstellt in der App ein Aktivitätsprofil.

Ein weiteres Feature ist das Aktivitätstracking: Sofern der Hund den Tracker rund um die Uhr trägt und nicht nur beim Gassigehen, protokolliert der Tracker die Bewegungen des Hundes und errechnet daraus, wie viel Prozent des Tages das Tier ruhig, aktiv oder besonders lebhaft war. Darüber hinaus wird die Schlafdauer aufgezeichnet. Zur Trenderkennung blendet die App diese Werte auch in einer Tages-, Wochen- und Monatsansicht ein.

Mit GPS-Empfänger und GSM-Modem

Für die Ortsbestimmung steckt im Tractive ein GPS-Empfänger und ein GSM-Modem, das die Koordinaten an den Tractive-Server schickt. Um den Akku des Gerätes nicht zu sehr zu strapazieren, wird der Standort nur rund alle 30 Sekunden aktualisiert. Das reicht aus, um rechtzeitig alarmiert zu werden, wenn der virtuelle Zaun überquert wird. Um sein Tier im Gelände einzufangen, lässt sich kurzzeitig ein Live-Tracking aktivieren, in dem der Tractive jede Sekunde den Standort versendet. Zusätzlich erlaubt es die App, am Tracker Pieptöne und eine blinkende LED einzuschalten.

Die Verlaufsansicht zeigt vergangene Spaziergänge eines einstellbaren Zeitfensters an.

In unseren Tests hielt der Tractive je nach Nutzung und Mobilfunkempfang zwischen drei und vier Tage mit einer Ladung durch. Um den mobilen Netzzugang muss man sich nicht kümmern: Eine SIM-Karte mit unveränderlichem Datenvertrag ist eingebaut; Tractive verlangt eine monatliche Gebühr, die je nach Vertragslaufzeit zwischen 3,75 und 7,99 Euro pro Monat liegt.

Fazit: zuverlässig, langlebig, teuer

In unserem zweimonatigen Test leistete sich der Tractive-Tracker in puncto Haltbarkeit und Zuverlässigkeit keine Schwächen. Einzig die Akkulaufzeit empfanden wir mit rund drei bis vier Tagen etwas kurz, weshalb sich kein umfassendes Rundum-sorglos-Gefühl einstellte.

Die App sieht schick aus und lässt sich gut bedienen. Ihr Aktivitätstracking mag man als Spielerei empfinden, aber Tractive hat die Auswertung in der App gut gelöst.

Als Wermutstropfen bleiben der Anschaffungspreis von 50 Euro und die monatlichen Kosten von mindestens knapp vier Euro im Monat für die Mobilfunkdatenverbindung. Ob es das wert ist, muss der Tierhalter selbst entscheiden. Wem aber schon mal ein Hund entlaufen ist, der dürfte die Frage wohl mit Ja beantworten. (spo)





Dieser Artikel stammt aus c't 1/2020