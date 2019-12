Highlights von Linux 5.5: Wireguard-Fundament und Performance-Verbesserungen

Der neue Kernel wird endlich den Raspberry Pi 4 unterstützen und bei Btrfs zwei neue RAID-1-Modi lernen, aber der USB-4-Support ist noch unvollständig.

Die Krypto-Infrastruktur des in sieben oder acht Wochen erwarteten Linux 5.5 wird alles mitbringen, was der Netzwerk-Kernel-Code der viel von sich reden machenden VPN-Technik Wireguard braucht. Das ist einem "Frankenzinc" genannten Satz von Änderungen zu verdanken: Er rüstet Krypto-Funtionen nach, für die Wireguard bislang auf das eigens entwickelte "Zinc" zurückgriff. Das missfiel den Betreuern des Crypto-Subsystems aber. Daraufhin hat ein dort schon länger aktiver Entwickler jüngst mit Teilen des Zinc-Codes eine neue Lösung geschaffen, die für alle Beteiligten akzeptabel ist – und landläufig eine Bezeichnung erhielt, die sich an Frankensteins Monster anlehnt.

Wireguard-Support fehlt indes noch, denn Frankenzinc wurde erst kurz vor Beginn der Hauptentwicklungsphase von 5.5 akzeptiert. Das war letztlich zu knapp, um den Netzwerk-Kernel-Code von Wireguard noch rechtzeitig zur Aufnahme in die jetzt vorbereitete Kernel-Version zu begutachten.

Wireguard steckt bereits im Entwicklungszweig, in dem die Netzwerk-Entwickler die Änderungen für Linux 5.6 sammeln.

Das Review ist mittlerweile passiert. Dabei fand sich nichts kritisches, daher wurde Wireguard zur Aufnahme in Linux 5.6 bereitgelegt.

Weitere Neuerungen, die hervorstechen

Die Fortschritte bei der Integration von Wireguard sind nur eines von vielen Highlights, die das am 27. Januar oder den 3. Februar erwartete Linux 5.5 auszeichnen werden:

Der Prozess-Scheduler nutzt beim Verteilen der Arbeit jetzt einen grundlegend neuen Ansatz, der zeitgemäß vorgeht und die Performance mancher Workloads zu verbessern verspricht. Der neue Load-Balancing-Code verhält sich in manchen Situationen aber womöglich schlechter – daher ist das Risiko größer als üblich, dass der Ansatz vor der Fertigstellung von 5.5 nochmal revidiert wird.

Der Btrfs-Code beherrscht zwei neue RAID-1-Modi, die Daten drei- oder vierfach redundant ablegen. Das ist vor allem zum sicheren Ablegen der Metadaten bei Btrfs-Volumes gedacht, die die Nutzdaten mit RAID 5 oder 6 speichern.

Netzwerkgeräten lassen sich jetzt mehrere alternative Namen geben; das gelingt über einen neuen Mechanismus, der auch die Beschränkung von Gerätenamen auf 16 Zeichen für diese Bezeichnungen beseitigt, der immer mehr zum Problem wird.

Der Linux-Quellcode enthält mit "Kunit" ein Framework, um Kernel-Code mit Unit Testing zu prüfen und so die Qualität zu steigern.

Linux 5.5 beseitigt die Ursache für einen I/O-Fehler, durch die bei einigen modernen SSDs der Trim-Vorgang missling, der auch als Discard bekannt ist; das war eines der vielen Probleme, die jüngst bei Linux-Experimenten auf dem optimalen PC 2020 der c't aufgetreten sind.

Der Video-Beschleunigungstreiber Cedrus kann jetzt auch HEVC/H.265 über die Hardware dekodieren. Dieser maßgeblich über eine Crowdfunding-Kampage finanzierte Treiber spricht die Cedar genannte Video Processing Unit (VPU) einiger Allwinner-Prozessoren der Sunxi-Reihe an, die sich auf einer Reihe populärer Einplatinencomputern finden.



Das für Firewalls und Routing genutzte Netfilter kann einige Aufgaben beim Abarbeiten von Flusstabellen (Flow Tables) an die Hardware delegieren, was den Hauptprozessor entlastet und so die Performance steigert.

Der neue Kernel unterstützt das im Spätsommer spezifizierte USB 4 noch nicht, hat aber viele Änderungen enthalten, die dazu nötige Grundlagen schaffen.

Linux 5.5 wird den Raspberry Pi von Haus aus unterstützen – aber längst nicht zu gut wie der Kernel von Raspian.

Linux 5.5 bringt Basis-Unterstützung für den Raspberry Pi 4 mit. Ein Treiber für den PCIe-Controller fehlt aber noch. Das ist einer von mehreren Gründen, warum der offizielle Kernel den populären Kleinstcomputer auf absehbare Zeit nur dürftig unterstützt. Besser laufen die die heftigst modifizierten Linux-Kernel, die die Raspberry-Pi-Foundation anbietet und Distributionen wie Raspbian beiliegen. Viele der dort enthaltenen Modifikationen können aber nicht einfach in den offiziellen Linux-Versionen umziehen, weil sie die Qualitätsansprüche der Kernel.org-Entwickler nicht erfüllen .

Und aus der Reihe "640 kB sollten eigentlich genug für jeden sein": Neu konfigurierte 64-Bit-x86-Kernel nutzen standardmäßig 5-Level-Paging. Bei Prozessoren, die diese Technik unterstützen, erweitert das den Adressraum für Virtual Memory von 48 auf 57 Bit. Die Menge des adressierbaren Arbeitsspeichers wächst dadurch auf das 512-fache (128 Petabyte statt 256 Terabyte). Auf absehbare Zeit sollte das genügen – ähnlich, wie es die 256 Terabyte taten, die 2003 bei der Einführung der ersten x86-64-Prozessoren als ausreichend Luft erschienen, aber langsam zu kneifen beginnen.