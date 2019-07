Zahlreiche Ryzen-Notebooks laufen mit dem in Kürze erwarteten Kernel runder. Neu dabei sind auch WLAN-Treiber für Chips von Mediatek und Realtek.

Das wahrscheinlich am 8. oder 15. Juli erscheinende Linux 5.2 bringt endlich Treiber für die 3D-Grafikeinheit mit, die in vielen Einplatinencomputern mit ARM-SOC (System-on-a-Chip) steckt. Neu dabei sind auch Treiber für einige Audio-Chips, die eine Open-Source-Firmware verwenden. Außerdem unterstützt der Kernel jetzt den I2C-Controller von Ryzen-Prozessoren und weitere WLAN-Chips.

Unterstützung für quelloffene Sound-Firmware

Unter den Änderungen am Audio-Support waren Infrastruktur und Treiber zur Unterstützung von Sound Open Firmware (SOF) (u. a. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Dabei handelt es sich um eine Firmware, die den für die Audio-Ausgabe zuständigen Digital Signal Processor (DSP) antreibt. Solche ist bislang meist proprietär; um das zu ändern, haben Intel und Google das SOF-Projekt im Frühjahr 2018 unter dem Dach der Linux Foundation initiiert. Als Startkapital steuerte Intel eine zuvor proprietäre Firmware für die DSP seiner modernen Prozessor-Plattformen bei und die beiden riefen andere Hersteller auf, bei dem Projekt mitzumachen. Die jetzt beigesteuerten Treiber steuern SOF-taugliche Chips von Intel und Xtensa an.

Eine kleine Änderung an der Stromspartechnik-Konfiguration des Treibers für Realtek-HD-Audio-Codecs verspricht zudem Hintergrundrauschen und Knackgeräusche zu beseitigen, die auf einer Reihe von Geräten auftreten.

Ryzen-Notebooks laufen mit dem neuen Kernel runder

Dank eines I2C-Treiber laufen zahlreiche Ryzen-Notebooks mit Linux 5.2 deutlich besser.

Linux 5.2 unterstützt viele Notebooks mit AMD-Ryzen-Prozessoren jetzt besser, etwa das Dell Latitude 5495 oder die Lenovo-Modelle Yoga 530 und Ideapad 530s. Das ist der Aufnahme eines Treibers für AMDs MP2 I2C Controller zu verdanken, denn nur mit einem solchen kann Linux die per I2C angebundenen Touchpads und Touchscreens dieser Notebooks ansprechen.

Apropos AMD: Mit Linux 5.2 können Geräte, die am wichtigsten Kommunikationsbus moderner AMD Prozessoren hängen, direkt Daten austauschen, ohne der CPU sonderlich Arbeit zu machen. Das kann die Performance steigern, denn dieser Peer-to-Peer Direct Memory Access (PCI/P2PDMA) zwischen PCIe-Geräten am Zen Root Complex vermeidet Overhead. Ebenfalls neu: Unterstützung für die zweite Generation der ZEN-Prozessorarchitektur im Treiber für EDAC (Error Detection And Correction).

Endlich offene Treiber für verbreitete Mali-Grafikkerne von ARM

Für die verbreiteten ARM-GPUs der Mali-Reihe bringt der Direct Rendering Manager (DRM) des Kernels jetzt die Grafiktreiber Lima und Panfrost mit. Auf ihnen bauen gleichnamige OpenGL-Treiber zur 3D-Beschleunigung auf, die zu den wichtigsten Neuerungen des kürzlich veröffentlichten Mesa 19.1 gehören. Über diese Treiber lässt sich die 3D-Beschleunigung der meisten von ARM entwickelten Mali-GPUs nutzen, die diverse Hersteller in System-on-a-Chip-Bausteinen (SOCs) in Android-Geräten, Chromebooks, Embedded Systems oder Einplatinensystemen (Single Board Computer/SBCs) einsetzen.

Das Duo aus Lima-DRM-Treiber und Lima-OpenGL-Treiber unterstützt dabei "Utgard"-GPUs der Mali-400er-Serie. Das Panfrost-Duo hingegen spricht die neueren Mali-Generationen "Midgard" und "Bifrost" an, die unter den Mali-Modellbezeichnungen T6xx, T7xx, T8xx respektive G3x, G5x, G7x segeln.

Viele Treiber für einen Chip Die in Linux 5.2 enthaltenen Kernel-Treiber Lima und Panfrost stellen DRM Render Nodes bereit, mit denen die gleichnamigen OpenGL-Treiber von Mesa 19.1 die 3D-Beschleunigung vieler Mali-Kerne nutzen können. Mit der Monitoransteuerung haben Lima und Panfrost allerdings nichts zu tun: Anders als bei x86-PCs sind Display Engine, 3D-Einheiten und Video-Beschleuniger bei SoCs nicht Teil eines mächtigen Grafikchipdesigns; vielmehr kümmern sich separate Komponenten um diese drei Funktionen, die SoC-Hersteller als IP-Cores von einem oder unterschiedlichen Unternehmen zukaufen und kombinieren. Neben Lima oder Panfrost ist daher ein weiterer Kernel-Treiber für die Display Engine nötig, die den Bildschirm ansteuert (und sich oft abermals aus verschiedenen IP-Cores zusammensetzt). Solche zumeist Kernel-based Mode-setting (KMS) bietenden Treiber gibt es aber für die meisten SoCs mit Mali-GPUs; typischerweise sind sie auch Open-Source-Software und bereits in Linux enthalten. Für Video-Beschleuniger bedarf es ähnlich wie bei 3D eigener Treiber sowohl im Kernel als auch im Userspace.

ARM half nicht, erwägt aber, sich einzubringen

An der Entwicklung von Lima und Panfrost hat sich ARM nicht beteiligt, obwohl die Firma in nahezu allen anderen Bereichen eigenhändig für ordentliche Linux-Unterstützung ihrer Hardware-Designs sorgt. Die zwei neuen Treiber-Duos entstanden daher weitgehend mithilfe von Reverse Engineering, indem unabhängige Entwickler das Verhalten von Hardware mit anderen, teilweise proprietären Treibern analysiert haben. So konnten sie alle zur Treiberprogrammierung benötigten Informationen zusammenkratzen, denn ARM stellt diese nicht bereit. Durch diesen Entwicklungsansatz beherrschen die beiden Treiber-Duos allerdings nur einen Teil der Funktionen, die die Hardware bietet. Außerdem unterstützen die Treiber längst nicht alle Grafikkerne der erwähnten Serien; Panfrost wurde beispielsweise nur auf den Midgard-GPUs T760 und T860 getestet.

Vermutlich stehen deshalb noch etliche Probleme und Stolpersteine mit den DRM- und OpenGL-Treibern an. Die Aufnahme der Treiber in Linux und Mesa hat erfahrungsgemäß aber starke Signalwirkungen, durch die sich mehr Tester und Entwickler auf die Treiber stürzen – das dürfte der Treiberqualität und dem Umfang der Hardware-Unterstützung einen ordentlichen Schub gehen.

ARM beobachtet die Entwicklung genau und erwägt offenbar, sich zumindest bei den Kernel-Treibern einzubringen. Offenbar gibt es zudem ARM-Entwickler, die das Unternehmen intern drängen, sich stärker zu engagieren. Das zeigt sich etwa im Zeitabschnitt 23:23 bis 28:44 eines Videos einer jüngst abgehaltenen Linaro-Konferenz, wo der angesehene und neuerdings bei ARM arbeitenden Linux-Entwickler Grant Likely einige diesbezügliche Andeutungen macht.

Neue WLAN-Treiber

Über den neuen Treiber Mt76 unterstützt Linux jetzt auch die 4×4-802.11ac-WLAN-Chips der Mediatek-Reihe MT7615.

Neu dabei ist auch der Treiber Rtw88, der die von Realtek gefertigten 802.11ac-WLAN-Chips RTL8822BE und RTL8822CE anspricht. Beides sind PCIe-Chips; Unterstützung für damit verwandte, aber per USB und SDIO angebundene Chips mit den gleichen Nummern in der Modellbezeichnung fehlt, soll aber bald folgen. Das gilt auch für Patches, die viele andere im Commit-Kommentar erwähnte Funktionslücken und Schwächen beseitigen sollen, die der von Realtek-Entwicklern beigesteuerte Treiber noch aufweist.

Dass der neue Treiber in einem noch unfertigen Zustand aufgenommen wurde, ist bei Linux nicht ungewöhnlich: Auch ein Basistreiber mit vielen fehlenden Features ist für manche Nutzer schon eine große Hilfe. Außerdem ist der Codeumfang dadurch kleiner, was den Kernel-Entwicklern die initiale Begutachtung erleichtert. Das ist gerade bei Treibern von unerfahrenen Linux-Entwicklern wichtig, denn dadurch sind Umbauten leichter, wenn bei so einem "Review" größere Probleme auftauchen. Zudem sind dann auch später folgende Änderungen leichter zu begutachten, die nach und nach Funktionslücken beseitigen.

Ein wenig ungewöhnlich ist indes, das ein Staging-Treiber für eben diese Realtek-Chips bereits rausgeworfen wurde: Der hat zwar viele bekannte Mängel, wäre für den ein oder anderen Nutzer aber womöglich vorerst die bessere Wahl gewesen.

Treiber für Eingabegeräte von Logitech und anderen

Der neue Kernel unterstützt einige drahtlose Logitech-Mäuse und -Tastaturen (etwa die Modelle MX3000 und MX5000) von jetzt besser; das ist einigen Änderungen (u. a. 1, 2, 3, 4) von Hans de Goede zu verdanken, der in seinem Blog weitere Hintergründe zum Umbau liefert.

Neu dabei sind ein Treiber für das Macally Ikey Keyboard, eine Firmware-Update-Interface für den Intel Integrated Sensor Hub (ISH) und eine Erweiterung, um die Funktionstasten-Sperr-Taste (FN-Lock) neuerer Asus-Notebooks zu unterstützen. Der in Linux vorhandene Code für ChromeOS-Geräte enthält jetzt auch einen Logging-Treiber fürs Laden via USB Power Delivery (PD).

Linux bringt jetzt auch einen Treiber für den U2F Zero – ein USB-Token für die Zweifaktor-Authentifizierung. Laut Beschreibung kann der Treiber aber anscheinend bislang nur die LED blinken lassen und den Zufallsdatengenerator als weitere Entropiequelle einbinden.

Treiber für den Industrieeinsatz

Erstmals im Lieferumfang ist auch das Generic Counter Interface, mit dem sich einige im Industrieumfeld gelegentlich eingesetzte Zähler-Hardware ansprechen lässt (u. a. 1, 2).

Ebenfalls für den Industrieeinsatz von Interesse: Unterstützung für die Fieldbus genannte Familie von Kommunikationsprotokollen sowie die darauf aufbauenden Treiber für HMS Anybus-S Bus und HMS Profinet IRT. Der Fieldbus-Support hat aber Mängel und ist im Staging-Bereich gelandet. Dort gelten die Garantien nicht, die es sonst für Kernel-Code gibt, daher sind Regressionen dort nicht tabu – im dümmsten Fall kann es daher sogar passieren, dass der Code in ein paar Monaten oder Jahren wieder rausfliegt, obowhl er Nutzer hat.

USB-Typ-C- und Thunderbolt-Tunnel ohne Firmware

Das USB-Type-C-Subsystem unterstützt dank eines neuen Treibers jetzt den VirtualLink bei GeForce-Karten, die eine solche USB-C-Buchse zur Anbindung von VR-Brillen bieten.

Ferner kann das Typ-C-Subsystem nun auch USB Alternate Modes konfigurieren und damit etwa Display-Port-Tunnel einrichten; darüber lässt sich ein Bildschirm mit einem Kabel anbinden, über das USB- und DisplayPort-Daten laufen. Dieser Code ist vornehmlich für Embedded-Systeme gedacht, denn bei PCs kümmert sich meist die Firmware um die grundlegende Einrichtung von Alternate Modes.

Die Thunderbolt-Treiber unterstützen jetzt ältere Apple-Systeme besser, die Thunderbolt-Controller der ersten und zweiten Generation nutzen; dadurch funktionieren dort jetzt Funktionen wie Display-Port-Tunneling, PCIe Daisy Chains und Peer-to-Peer-Netzwerke, denn Linux beherrscht alles Nötige, um derlei bei solchen Systemen selbst zu konfigurieren. Bei den meisten PCs und neueren Macs ging all das schon länger, denn dort kümmert sich meist die Firmware um die grundlegende Einrichtung dieser Dinge.

Noch mehr neue und verbesserte Treiber

Durch die erwähnten und zahlreiche weitere Änderungen unterstützt Linux 5.2 über 450 Geräte oder Geräteklassen mehr als sein Vorgänger; bei knapp hundert davon handelt es sich um PCI/PCIe-Geräte, wie die Datenbanken der Linux Kernel Driver DataBase (LKDDb) zeigen. Details zu diesen und zahlreichen weiteren Neuerungen rund um Treiber finden sich in den Kommentaren der wichtigsten Git-Merges in den Subsystemen Char, Driver-Core, Fbdev, HID, Hwmon, Input, LEDs, Media, Platform Chrome, Platform x86, RDMA, Staging, USB und Watchdog.

Optimierungen und Verbesserungen beim Architektur-Support

Auch beim Support für CPU-Architekturen und SOCs (System-on-a-Chip) gab es allerlei Neuerungen, durch die der Kernel nun etwa den i.MX8M Mini oder Intel's Agilex SoCFPGA Platform anzusprechen weiß. Eine Optimierung am Code zum Restaurieren des Status von Gleitkommaeinheiten (Floating-Point Units/FPUs) von x86-Prozessoren verspricht zudem die Performance zu verbessern, denn das passiert nach Möglichkeit jetzt nicht mehr bei jedem Context Switch, sondern nur beim Wechsel zurück zu Userspace. Eine Detailoptimierung am Support für Microsofts Hyper-V kann in manchen Situationen nun zu einem kleinen Performance-Gewinn führen.

Unter den jetzt unterstützten Single-Board-Computern sind unter anderem der FriendlyElec NanoPi NEO4, das Nvidia Jetson Nano Developer Kit, Orange Pi RK3399 Board, Zii Ultra akka RDU3. Weitere Änderungen aus den Bereichen Architektur, SOCs und Virtualisierung nennen die Git-Merges zu Bereichen wie ARM-SOC, ARM-SOC-Drivers, ARM-SOC-DT, ARM64, Csky, ARM, KVM, M68K, MIPS, Parisc, Powerpc, RISC-V, S390 (1, 2), Sparc, x86 (IRQ, Kdump, Microcode, MM, Platform, Topology) und Xtensa