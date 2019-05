Linux 5.2 festgeklopft: Neue ARM-Treiber und Case Insensitivity für Ext4-Dateisystem

Der neue Kernel-Parameter "mitigations=off" kann die Performance deutlich steigern. Dem früher auf fast allen Systemen verwendenden IDE-Treiber soll es an den Kragen gehen. Bei der Integration der viel beachteten VPN-Technik WireGuard gibt keine Fortschritte, aber neue Hoffnung.

Treiber für verbreitete ARM-Mail-Grafikkerne sind ein Highlights des im Juli erwarteten Linux 5.2. Bei der nächsten Kernel-Version der Hauptentwicklungslinie von Linux lernt das verbreitete Ext4-Dateisystem zudem etwas, was in der Windows-Welt ganz normal ist: Die Groß- und Kleinschreibung von Datei- und Verzeichnisnamen zu ignorieren ("Case Insensitivity").

Ein cd Test wechselt daher auch in ein Verzeichnis mit dem Namen TEST oder test . Dies Verhalten ist aber standardmäßig inaktiv. Man muss es im Superblock und bei einem Verzeichnis aktivieren, von wo es sich vererbt; das Verzeichnis muss noch leer sein, damit das Dateisystem fortan ein Anlegen mehrdeutiger Dateisystemeinträge (etwa TEST und test ) unterbinden kann. Die Funktion ist unter anderem für Android interessant, das Case Insensitivity bislang durch eine Zwischenschicht namens Wrapfs erreicht.

Performance zurückgewinnen

Über den neuen Kernel-Parameter "mitigations=" kann man Maßnahmen für Prozessorlücken lahmlegen und so die Performance steigern.

Neu ist auch Kernel-Parameter mitigations=[auto|auto,nosmt|off] , der sich auf alle Gegenmaßnahmen für Prozessorlücken auswirkt, die in den letzten eineinhalb Jahren bekannt geworden sind. Die fressen in manchen Umgebungen viel Geschwindigkeit. Diesen Performanceverlust kann man daher vermeiden, wenn man dem Kernel beim Start den Parameter mitigations=off mitgibt. Das ist einfacher, als die verschiedenen Schutzmaßnahmen über ihre individuellen Parameter zu deaktivieren, wie es die Webseite make-linux-fast-again.com vorschlägt. Dies Schutztechniken auszuschalten kann etwa für Umgebungen interessant sein, wo ohnehin nur vollkommen vertrauenswürdiger Code ausgeführt wird.

Auch viele Stable- und Longterm-Kernel-Linien haben diesen Parameter kürzlich mit den Linux-Versionen 5.1.2, 5.0.16, 4.19.43, 4.9.176 und 4.14.119 gelernt. Dort haben die Kernel-Entwickler die entsprechenden Änderungen eingebaut, als sie die Maßnahmen zum Schutz vor den kürzlich publik gemachten MDS-Lücken wie Zombieland integriert haben; Letztere werden natürlich auch Bestandteil von 5.2.

Langsamer abschied von früher viel genutztem IDE-Treiber

Vor allem Nostalgiker interessant: Zwei Linux-Entwickler haben angekündigt, 2021 den Treibercode entfernen zu wollen, der via IDE (auch Parallel-ATA genannt) angesprochene Datenträger über Gerätenamen wie /dev/hda oder /dev/hdc bereitstellt. Das war in der Anfangszeit von Linux usus. Mit dem Aufkommen von Serial ATA entstand dann aber eine modernere Infrastruktur zum Austausch mit ATA-Datenträgern, die auch bald lernte, alle gängige Controller für IDE/Parallel-ATA anzusprechen.

Die Entwickler vermuten daher, das kaum noch jemand den alten IDE-Treiber bei aktuellen Kernel-Versionen nutzt. Sofern niemand Einspruch erhebt, wollen sie den zuständigen Code entfernen, um die Wartung zu vereinfachen.

Neue Treiber für Prozessorplattformen, WLAN-Chips und Grafikkerne

Der Grafiktreiber für moderne Intel-Prozessoren spricht jetzt automatisch die Grafikkerne der Ice-Lake-Generation an, die Intel offenbar zuerst bei Notebooks-Prozessoren nutzen will. Die Entwickler haben zudem eine Reihe von Treibern für Comet Lake eingebaut, der wohl zur zehnten Generation der Core-i-Prozessoren gehören soll. Beide Prozessorreihen will Intel offenbar noch 2019 einführen.

Neu dabei ist auch der Treiber Rtw88, der 802.11ac-WLAN-Chips von Realtek anspricht. Über den neuen Treiber Mt76 unterstützt Linux jetzt auch die 4x4-802.11ac-WLAN-Chips der Mediatek-Reihe MT7615.

Endlich offen Treiber für gängige Grafikkerne von ARM

Für die verbreiteten ARM-GPUs der Mali-Reihe bringt der Direct Rendering Manager (DRM) von Linux jetzt die DRM-Treiber Lima und Panfrost mit. Auf ihnen bauen gleichnamige OpenGL-Treiber zur 3D-Beschleunigung auf, die das Ende Mai/Anfang Juni erwartete Mesa 19.1 enhält. Lima unterstützt "Utgard"-GPUs der Mail-400er-Serie; Panfrost hingegen ist für die neueren "Midgard"- und "Bifrost"-GPUs ausgelegt, die unter den Mali-Modelbezeichnungen T6xx, T7xx, T8xx respektive G3x, G5x, G7x segeln.

All diese Treiber wurden nicht von ARM, sondern von unabhängigen Entwicklern programmiert. Diese haben die Hardware und andere Treiber per Reverse Engineering analysiert, um alle zur Treiberprogrammierung benötigten Informationen zusammenzukratzen, da ARM nur wenig Informationen bereitstellt. Die beide Treiber unterstützen daher nur ausgewählte Grafikkerne der erwähnten Mali-Serien und selbst da nur einen Teil des Funktionsumfangs.

Die Lage dürfte sich aber nunmehr nach und nach verbessern, denn vergleichbare Situationen in der Vergangenheit haben gezeigt: Die Integration solcher Treiber in den Linux-Kernel motiviert andere, beim Testen und Verbessern der Treiber zu helfen. Dennoch dürfte es eine Weile dauern, bis die Entwickler alle sowohl die gängigen GPU-Funktionen als auch die Mail-Implementationen der verbreiteten SoCs unterstützen.

Keine Fortschritte bei der Integration von WireGuard

Support für die viel Aufsehen erregende VPN-TechnikWireGuard wird Linux 5.2 fehlen, denn bei den Integrationsbemühungen gab es jüngst so gut wie keine Fortschritte.

Berichten zufolge sollen diese jetzt aber wieder verstärkt werden, nachdem die Entwickler der VPN-Technik kürzlich eine Pre-Alpha-Version von WireGuard für Windows veröffentlicht haben.

Linux 5.2 erscheint wahrscheinlich am 8. oder 15. Juli

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Linux 5.1 sind diese und andere wesentliche Verbesserungen des Nachfolgers jetzt absehbar, denn Linus Torvalds hat die erste Vorabversion von Linux 5.2 freigegeben. Damit hat er wie üblich die Aufnahme aller wesentlichen Neuerungen abgeschlossen; die Anzahl und der Umfang der in diesem "Merge Window" vorgenommenen Änderungen bewegt sich auf dem normalen Niveau.

Mit Freigabe von Linux 5.2-rc1 beginnt jetzt die Stabilisierungsphase. In diesem fast immer sieben oder acht Wochen dauernden Abschnitt veröffentlicht Torvalds typischerweise in der Nacht von Sonntag auf Montag eine weitere Vorabversion. Von vereinzelten Nachzüglern und Ausnahmen abgesehen, rüsten die Entwickler dort nur noch Fehlerkorrekturen und augenscheinlich ungefährliche Verbesserungen nach; der Funktionsumfang wird sich daher nicht mehr sonderlich ändern.

Sofern die Entwicklung dem üblichen Rhythmus folgt, sollte Linux 5.2 in der Nacht auf den 8. oder 15. Juli erscheinen.

Daten und Zahlen zu den jüngsten Versionen des Linux-Kernels

(thl)