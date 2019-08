Der neue Kernel schaufelt 16 Millionen weitere IPv4-Adressen frei, indem er ein Relikt ad acta legt. Den ISDN-Support stutzen die Entwickler zusammen.

Der in der Nacht auf den 9. oder 16. September erwartete Linux-Kernel 5.3 bringt eine Vielzahl von Verbesserungen aus den Bereichen Netzwerk und Treiber. Die wichtigsten im Kurzüberblick, bevor es in die Details geht:

Linux unterstützt jetzt IPv4-Adressen aus dem Bereich 0.0.0.0/8 und macht so rund 16 Millionen weitere Adressen verfügbar.

Das vor allem für Firewalls verwendete Netfilter-Subsystem kann einige Arbeiten jetzt an entsprechend taugliche Hardware delegieren.

Nvidias proprietärer Linux-Treiber dürfte auf Systemen mit Power-Architektur nicht mehr laufen. Zufällig schickt sich Nvidia parallel gerade an, sich der Open-Source-Gemeine etwas zu öffnen.

Die Entwickler haben zwei von drei ISDN-Techniken des Kernels entfernt.

Die Asus-Gaming-Notebooks der TUF-Reihe sollten mit Linux 5.3 besser funktionieren.

Bei einigen Einplatinencomputern mit Allwinner-Chip kann der Kernel das Decodieren von H.264-Videos jetzt an die Hardware delegieren.

Intels Grafiktreiber beherrscht jetzt die Bildschirm-Ansteuerung mit HDR (High Dynamic Range).

Tastaturen und Touchpads neuerer Macs funktionieren jetzt.

Dank vieler neuer und überarbeiteter Treiber wird Linux 5.3 den Hardware-Support wieder verbessern.

Mehr IPv4-Adressen

Die neue Linux-Version macht rund 16 Millionen weitere IPv4-Adressen verfügbar, denn sie gibt den Adressabschnitt 0.0.0.0/8 zur Nutzung frei. Diesen Block haben die Kernel-Entwickler schon seit der Frühzeit von Linux bewusst ausgespart, denn einige BSD-Varianten konnten solche Adressen vor über dreißig Jahren nicht richtig handhaben. Bis sich IPv4-Adressen aus diesem Bereich im Alltag störungsfrei nutzen lassen, dürften aber einige Jahre vergehen, schließlich müssen dazu alle bei der Kommunikation involvierten Systeme sie behandeln können.

Das vor allem für Firewalls verwendete Netfilter-Subsystem ist nun in der Lage, einige Aufgaben an entsprechend taugliche Netzwerkchips zu delegieren; das kann den Hauptprozessor entlasten und so die Performance steigern.

Der Code zur Netzwerkverkehrssteuerung per TC (Traffic Control) kann Pakete jetzt durch das Connection-Tracking-Modul schleusen, um so neue und bestehende Verbindungen zu erkennen. Mit diesem Wissen lassen sich die Daten dann gezielter weiterleiten und so Overhead vermeiden. Auch der Bridge-Code beherrscht jetzt Connection Tracking; dieser Ansatz soll besser funktionieren als die Emulationsschicht "br_netfilter", die Nutzer bislang oft für "Stateful Filtering" heranziehen.

Der Commit-Kommentar nennt mehrere Gründe, warum es dem ISDN-Support jetzt an den Kragen geht. (Bild: git.kernel.org – 8a7e8ff8ce8a

Teile des ISDN-Support fliegen raus

Entfernt haben die Entwickler den ISDN4Linux-Stack samt seines früher recht bekannten ISDN-Treibers Hisax. In der Begründung heißt es unter anderem: Der Code werde schon länger nicht mehr betreut und die meisten öffentlichen ISDN-Netzwerke seien mittlerweile abgeschaltet. Den jüngeren CAPI-Stack haben die Entwickler in den Staging-Bereich verlagert, denn auch er soll rausfliegen, wenn Nutzer nicht Einspruch erheben.

Bleiberecht hat hingegen der moderne mISDN-Stack, den die Telefonanlagen- und VoIP-Software Asterisk nutzt. Er unterstützt viele der Chips, die auch Hisax anzusprechen wusste.

Case-Insensitivity-Support in Ext4 beschleunigt

Zu einem Performance-Gewinn beim Zugriff auf den NFS-Server kann die neue Mount-Option nconnect=n führen, über die sich der NFS-Client des Kernels anweisen lässt, mehrere TCP-Verbindungen zum Server aufzubauen (u a. 1, 2, 3, 4, 5).

Ext4 soll dank eines weiteren Cache jetzt oft schneller arbeiten, wenn es die Groß- und Kleinschreibung ("Case Insensitivity") über das bei Linux 5.2 eingeführte "Casefold Feature" ignoriert.

HDR-Support für Intels Grafiktreiber

Intels Grafiktreiber ist in der Lage, Bildschirme mit HDR (High Dynamic Range) anzusteuern. Bis normale Anwender das ohne Handstand nutzen können, müssen aber auch Userspace-Treiber, Desktop-Umgebungen und Programme lernen, dieses neue Kernel-Feature zu nutzen. Der i915 geannte Grafiktreiber beherrscht das Ganze ohnehin nur bei recht neuen Prozessoren seit den Generationen Ice Lake und Gemini Lake.

Intels Grafiktreiber spricht zukünftig bei Angabe des Kernel-Parameters i915.force_probe=* auch GPUs an, bei denen der Treibersupport bekanntermaßen noch unvollständig ist. Bislang gelang das via i915.alpha_support=1 , aber der Parameter soll bald entfallen, weil die Bezeichnung einige Anwender verwirrt habe. Beide Parameter funktionieren ohnehin nur, wenn man sie beim Bau des Kernel-Images freigibt (CONFIG_DRM_I915_ALPHA_SUPPORT respektive CONFIG_DRM_I915_FORCE_PROBE).

Grafiktreiber für einige ARM-Notebooks

Der MSM-Treiber unterstützt jetzt auch die Adreno-A540-GPU. Sie steckt unter anderem im Qualcomm-SoC (System on Chip) MSM8998, der als "Snapdragon 835" in einigen mit Windows ausgelieferten ARM-Notebooks steckt.

Der Grafikkern des Raspberry Pi 4 lässt sich dank "Compute Shader Dispatch" im V3D-Treiber nun auch für allgemeine Berechnungen nutzen.

Über neue Kernel-Parameter kann man die Grafiktreiber des Direct Rendering Managers (DRM) jetzt anweisen, das Bild gleich zu drehen; außerdem lassen sich darüber Overscan-Einstellungen setzen, um das Bild besser einzupassen.

Schuss vor den Bug von Nvidia

Nvidias proprietäre Linux-Treiber laufen auf Systemen mit Power-Architektur nicht mehr, weil die Linux-Entwickler einige von den Treibern bislang genutzte Andockpunkte entfernt haben (u. a. 1, 2, 3, 4). Das erfolgte bei Aufräumarbeiten, denn einem Entwickler war aufgefallen, dass der im Kernel enthaltene Code diese Modul-Exporte gar nicht benötigt. Dass Nvidias proprietärer Grafiktreiber für Power-Systeme dort andockte, hat die Linux-Entwickler nicht von den Aufräumarbeiten absehen lassen: Aus ihrer Sicht geht es um eine Kernel-interne Schnittstelle und eben nicht um ein Userspace-API, bei dem dergleichen tabu wäre.

Greg Kroah-Hartman unterstrich: Bei Aufräumarbeiten wird keine Rücksicht auf externe Treiber genommen. (Bild: LKML-Archiv

Bei in der Diskussion um die Entfernung schalten die Entwickler sogar Greg Kroah-Hartman ein, der als zweitwichtigster Linux-Entwickler gilt und sinngemäß schrieb: Nicht im offiziellen Linux-Kernel enthaltene Treiber sind [bei solch einer Entfernung/Entscheidung] nicht relevant. Nvidia muss daher jetzt sehen, wie es ohne die Eingriffspunkte auskommt, wodurch sich die Performance von Tesla-Beschleunigern in Power-Systemen für HPC (High Performance Computing) verschlechtern könnte.

Bessert sich Nvidia? Nvidia öffnet sich ein wenig: Die Firma hat kürzlich Details zur Programmierung aktueller Grafikchipgenerationen unter einer Open-Source-Lizenz auf Github veröffentlicht. Das erleichtert Open-Source-Entwicklern die Arbeit, auch wenn wichtige Informationen erst noch folgen sollen. Bislang hat Nvidia bei Open-Source-Entwicklern einen eher schlechten Ruf. Kein Wunder, denn anders als AMD und Intel treibt das Unternehmen quelloffene Linux-Treiber für seine PC-Grafikchips nicht selbst voran. Das Unternehmen hilft auch sonst nur unwesentlich und hat bislang Details zur Treiberprogrammierung wie Staatsgeheimnisse gehandhabt. Linux-Entwickler müssen daher viel mit Reverse Engineering arbeiten, was einer der Hauptgründe ist, warum die von Distributionen standardmäßig eingerichteten Kernel- und OpenGL-Treiber "Nouveau" viele Schwächen haben; sie machen beispielsweise nur einen Teil der 3D-Leistung locker und unterstützen längst nicht alle Funktionen der GeForce-Chips. Letztlich ist aber mehr nötig, bevor sich diese problematische Situation signifikant verbessern kann. Für ordentliche Open-Source-Treiber wäre es nämlich auch wichtig, den Linux- Distributoren endlich eine bessere Firmware an die Hand zu geben: Die derzeit von Nvidia bereitgestellte ist eher eine Krücke, denn mit ihr können Grafikchips weder in die sparsamsten noch die schnellsten Betriebsmodi schalten. Das ist derzeit der Hauptgrund, warum die Leistungsaufnahme vieler moderner GeForce-GPUs mit dem Nouveau-Treiber oft höher ist als mit dem proprietären Treiber, die 3D-Performance zugleich aber deutlich schlechter.

Video-Treiber für Einplatinencomputer mit Allwinner-Chips

Der Video-Beschleunigungstreiber Cedrus kann nun das Decodieren von H.264 an die Hardware delegieren, die das typischerweise effizienter als der Hauptprozessor erledigt; das reduziert den Stromverbrauch und ermöglicht der CPU, sich um andere Dinge zu kümmern. Dieser maßgeblich über eine Crowdfunding-Kampage vorangetriebene Treiber spricht die Video-Engine einiger Allwinner-Prozessoren an, die sich auf einer Reihe von Einplatinencomputern finden. Kernel-Erweiterungen zum H.265-Support sind noch in Arbeit.

Noch mehr neue und verbesserte Treiber

Über einen neuen, per Reverse Engineering entstandenen Treiber unterstützt Linux jetzt die Tastaturen und Trackpads vieler moderner Apple-Notebooks – darunter laut Treiberbeschreibung die MacBooks seit dem Modell 8,1 und MacBook-Pro-Geräte der Reihen 13,* und 14,*. Bei diesen Notebooks sind die Eingabegeräte nicht mehr per USB, sondern per SPI (Serial Peripheral Interface) angebunden.

Der unter anderem für Tastaturbeleuchtung, Lüfterregelung und Funktionstasten von Asus-Geräten zuständige Kernel-Treiber unterstützt jetzt Gaming-Notebooks der TUF-Serie (u. a. 1, 2, 3, 4).

Neu dabei ist auch ein Treiber für die Funktionstasten vieler Xiaomi-Notebooks. Der Joystick-Treiber des Kernels erkennt jetzt auch das Saitek R440 Force Wheel. Der Treiber für Grafiktabletts von Wacom unterstützt jetzt die zweite Generation des Intuos Pro und das MobileStudio Pro.

Eine Änderung bei den Audio-Treibern soll die aus unbekannten Gründen entstehenden Knackgeräusche aus der Welt schaffen, die bislang bei vielen neueren Systemen mit AMD-Prozessoren auftreten.

Linux kann in einem Netzwerk der Fernwartungstechnik IPMI (Intelligent Platform Management Interface) jetzt auch als Satellite Managment Controller (MC) agieren. Das gelingt über einen neuen Slave-Treiber für den Intelligent Platform Management Bus (IPMB), der Anfragen des Baseboard Management Controller (BMC) beantworten kann.

Workarounds für Eigenarten von Hardware

Wie bei jeder neuen Linux-Version haben die Kernel-Entwickler wieder zahlreiche Änderungen vorgenommen, durch die Linux bekannte Hardware-Macken automatisch abfängt und so besser läuft. Beim Packard Bell EasyNote MZ35 etwa funktioniert die Helligkeitsregelung jetzt korrekt und nicht mehr in Schritten, die doppelt so groß sind wie vorgesehen. Das passierte bislang durch einen Fehler in der Firmware des Notebooks: Beim Betätigen der Funktionstaste passte sie die Helligkeit selbst an, auch nachdem Linux der Firmware mitgeteilt hatte, dass sich das Betriebssystem um die Interpretation der Funktionstaste kümmert und die Firmware nichts tun muss.

Das ist nur eine von vielen Änderungen dieser Art – alle hier aufzuzählen würde die Hersteller vielleicht bewegen, besser aufzupassen, zugleich aber den Rahmen sprengen. Weitere Hintergrunde zur Handhabung bekannter Hardware-Marotten ("Quirks") durch Linux finden Sie im Artikel "Kompatibilitätsprobleme beseitigen und Linux besser machen", der im Sommer 2019 auf ct.de erschienen ist.