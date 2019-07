Linux 5.3 bringt Treiber für AMDs neue Grafikchip-Generation

Der nächste Linux-Kernel unterstützt die neue AMD Radeon RX 5700. 3D-Treiber gibt es auch schon. AMD offeriert aber auch selbst Linux-Treiber.

Im Oktober erwartete Linux-Distributionen wie Ubuntu 19.10 und Fedora 31 werden wahrscheinlich automatisch gute Treiber für die am 7. Juli vorgestellten AMD-Grafikkarten der neuen Radeon-RX-5700-Serie konfigurieren. Der Support für die ersten Grafikchips mit der neuen Architektur "Radeon DNA" (RDNA) ist jetzt absehbar, denn Linus Torvalds hat die Unterstützung für diese in den Hauptentwicklungszweig von Linux integriert, wo er gerade das Mitte September erwartete Linux 5.3 vorbereitet. Auch ein halbes Dutzend weiterer Treiber, die man zur ordentlichen Unterstützung der neuen Radeon-Generation braucht, haben Open-Source-Entwickler von AMD und anderen Firmen schon auf dem Weg gebracht.

Linux 5.3 wird AMDs Radeon RX 5700 XT unterstützen. (Bild: Carsten Spille/c't)

Riesiger Batzen Quellcode für neue Grafikprozessoren

Zur Unterstützung der Navi10-GPUs von RX-5700-Karten haben AMD-Mitarbeiter über 450 Patches für den Kernel-Treiber Amdgpu entwickelt, die Torvalds Montagnacht in Linux integriert hat. Der Kernel-Quellcode wuchs dadurch von zirka 26,6 auf 27 Millionen Zeilen. Von den rund 400.000 neuen Codezeilen stecken allerdings ungefähr 348.000 in größtenteils computergenerierten Header-Dateien, die die Hardware-Beschreibung enthalten und somit Register, Standardwerte und Zugriffsmakros definieren (u. a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Solch umfangreiche Header-Dateien waren auch früher schon zum Support neuer AMD-GPUs in den Kernel eingeflossen.

Durch die Erweiterung des Amdgpu-Treibers ermöglicht der Linux-Kernel jetzt die Nutzung aller wesentlichen Funktionen von Navi10-Grafikchips – also die Bildausgabe über die Display-Engine, die Stromsparfunktionen, die De- und Encoder zur Video-Beschleunigung sowie die Einheiten für generische Berechnungen (Compute) und 3D-Beschleunigung. Das Wort "ermöglicht" deutet es schon an: Die kernel-seitige Unterstützung ist allein zu nicht viel mehr als der Monitorkonfiguration und der Bildausgabe nütze. Um die anderen erwähnten Funktionen in Linux-Programmen verwenden zu können, sind noch eine Handvoll weiterer Userland-Treiber nötig, die alle auf dem Kernel-Treiber Amdgpu aufbauen.

3D-Treiber für OpenGL und Vulkan in Mesa 19.2

Die 3D-Beschleunigung der Radeon-RX-5700-Karten wird sich beispielsweise mit dem OpenGL-Treiber Radeonsi und dem Vulkan-Treiber Radv nutzen lassen, die das im August oder September erwartete Mesa 19.2 mitbringen wird. Das ist absehbar, denn in den Entwicklerzweig von Mesa sind die dazu nötigen Änderungen bereits eingeflossen und daher dort auch schon einsetzbar.

Die entsprechenden Erweiterungen für Radeonsi stammen von AMD-Entwicklern. Die Navi-Unterstützung für Radv haben hingegen Programmierer von Valve und Google eingebracht, die den Treiber zusammen mit Red-Hat-Leuten und anderen Entwicklern gestartet haben und nach wie vor vorantreiben.

Navi-Unterstützung in LLVM und Libdrm

Die OpenGL- und Vulkan-Treiber Radeonsi und Radv brauchen aber nicht nur die Hilfe des Kernel-Treiber Amdgpu, sondern auch die der Compiler-Infrastruktur LLVM. Auch die muss daher Navi-Unterstützung bieten. Die haben AMD-Mitarbeiter jüngst in den Entwicklerzweig von LLVM eingebracht, daher findet sich Navi-Support im Ende August/Anfang September erwarteten LLVM 9.0.

Damit nicht genug: Userland-Treiber wie die von Mesa sprechen nicht direkt mit dem Kernel-Treiber Amdgpu, sondern interagieren mit ihm über die Libdrm. Auch die muss daher Navi-Support bieten, was seit Libdrm 2.4.99 bereits der Fall ist.

Der Entwicklerzweig von AMDs Grafiktreiber für den X-Server von X.org bietet noch keinen Navi-Support. Das ist aber kein Beinbruch: Die wichtigsten Features funktionieren alle mit dem universellen Treiber Modesetting – kein Wunder, denn Bildausgabe und Monitorkonfiguration obliegen ohnehin dem Kernel-Treiber, daher delegieren die X-Server-Treiber viele Aufgaben dorthin. Aktuelle Wayland-Compositoren (etwa Gnome-Shell und KDE Plasma im Wayland-Modus) brauchen daher keine solchen Treiber, sondern nur einen OpenGL-Treiber.

Der von AMD selbst vorangetriebene und daher mit Radv konkurrierende Vulkan-Treiber AMDVLK (AMD Open Source Driver for Vulkan) unterstützt Navi10-GPUs sei Version 2019.Q3.2, die AMD neun Tage nach Einführung der RX 5700 freigegeben hat.

Baukastenprinzip: Treiber für X-Server und Video

Mit Libdrm 2.4.99 und Vorabversionen von Linux 5.3, LLVM 9.0 und Mesa 19.2 lässt sich so die 3D-Beschleunigung von RX-5700-Grafikkarten verwenden. Alle diese Versionen erscheinen in den nächsten Wochen und dürften dadurch in viele Linux-Distributionen einfließen, die im Herbst erscheinen.

Die Grafiktreiber-Architektur von Linux Bei Linux ist es ganz normal, dass man einen Schwung von Treibern braucht, um die vielen Funktionen moderner PC-Grafikchips zu nutzen. Der Grafikstack zum Support von Intel-GPUs ähnelt daher jenem für Grafikchips von AMD. Von der Komplexität bekommen die meisten Anwender aber nichts mit, weil sich alle Treiber automatisch konfigurieren. Hintergründe dazu erläutert der kostenlos abrufbare Artikel Die Grafiktreiber-Architektur von Linux aus c't 23/2014.

Bei der Publikation dieses Textes war noch unklar, wie es um Treiber steht, um Videos mit den Video-Engine von Navi-GPUs zu en- oder decodieren. Bei älteren Radeon-Chips gelingt das über Treiber für die Programmierschnittstellen OpenMAX (OMX), VA-API (Video Acceleration API) und VDPAU (Video Decode and Presentation API for Unix), die aktuellen Mesa-Versionen beiliegen. Bei einigen dieser Treiber gab es lediglich einige Detailänderungen zum Navi-Support; das spricht dafür, dass diese Treiber womöglich keine größeren Anpassungen zur Unterstützung von Navi-Chips brauchen und mit solchen bereits funktionieren. Ein klärender Test war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Aus dem gleichen Grund fehlen dem Text auch Informationen, wie es um den Compute-Support steht; also die Verwendung von Grafikchips für allgemeine Berechnungen (GPGPU/General Purpose Computation on Graphics Processing Units), denn auch das erfordert Userspace-Treiber.

Userspace-Treiber wie die von Mesa eignen sich für verschiedene Chips der Navi-Reihe. Der Linux-Kernel hat bislang nur Unterstützung für den Navi10 der RX-5700-Modelle gelernt. Es kursieren allerdings schon Kernel-Änderungen, die Support für die Einsteiger-GPU Navi14 nachrüsten, die offenbar bei günstigeren Grafikkarten zum Einsatz kommen soll. Einige der Patches enthalten sogar schon Code für Navi12. Diese Änderungen kamen kurz nach Ende der Phase, in der die Betreuer der Kernel-Grafiktreiber wesentliche Patches für Linux 5.3 zusammengetragen haben. In solchen Fällen reichen die Entwickler die Änderungen manchmal gesondert nach und lassen Torvalds dann entscheiden, ob diese doch noch einfließen oder bis zur nächsten Linux-Version warten müssen.

Alles Nötige in einem Paket – aber nur für eine Distribution

AMD bietet für die Radeon RX-5700-Serie auch ein Linux-Treiberpaket auf seiner Homepage an. Laut Freigabehinweisen eignet sich dieses aber nur für eine Distribution: Ubuntu 18.04.2. Das Dokument gibt an, dass im Archiv zwei Treiberstacks stecken: "AMDGPU All-Open", der nur quelloffenen Treiber nutzt, und "AMDGPU-Pro Driver", der auch proprietäre Treiber enthält. Das Installationsskript kann aber nur den quelloffenen Stack einrichten; dieses installiert unter anderem einen per DKMS (Dynamic Kernel Module Support) gebauten Amdgpu-Kernel-Treiber und Navi-taugliche Ausführungen von Libdrm, dem Mesa-OpenGL-Treiber Radeonsi, einem X.org-X-Server-Grafiktreiber Amdgpu und Mesa-Treibern zur Video-Beschleunigung über die Programmierschnittstelle OpenMAX, VA-API und VDPAU. Der Code dieser Treiber ist eng mit dem Verwandt, der jetzt in Kernel, Mesa & Co. eingeflossen ist. Da die Video-Treiber dieses Pakets offenbar Navi-Support bieten, stehen die Chancen gut, dass das auch bei Mesa 19.2 der Fall sein wird.

(thl)