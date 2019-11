Der neue Kernel unterstützt AMD- und Intel-CPUs, die die Firma noch gar nicht vorgestellt hat. Allerlei Optimierungen verbessern System- und Grafik-Performance.

Der am 25. November erwartete Linux-Kernel 5.4 verbessert die Hardware-Unterstützung mit einer Vielzahl neuer und erweiterter Treiber wieder deutlich. Zu den Highlights dieses Bereichs zählen Support und Performance-Verbesserungen für die neuesten Radeon-Grafikkarten. Der neuen Kernel weist zudem eine Sicherheitstechnik in die Schranken, damit Wine einige 64-Bit-Windows-Spiele auch auf den neuesten AMD- und Intel-Prozessoren ausführen kann. Linux 5.4 liest zudem die Temperatur von Ryzen-3000-Prozessoren aus. Ein neuer Treiber ermöglicht die Steuerung des Flugsimulators Flightgear über Fernbedienungen, die eigentlich zur Steuerung von Drohnen oder Modell-Helikoptern und -Flugzeugen gedacht sind. Der neue Kernel erhält zudem Langzeitpflege – ob zwei oder sechs Jahre ist derzeit aber noch ungewiss.

Unterstützung für AMDs neue Radeon-Grafikprozessoren

Der Amdgpu-Treiber von Linux 5.4 unterstützt fünf Grafikchips von AMD, die jüngst eingeführt wurden oder in nächster Zeit auf den Markt kommen sollen. Darunter sind die Navi14-GPUs (1, 2, 3) der Anfang Oktober angekündigten Radeon-Serie RX 5500, die noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Der Support für diese GPUs gilt aber noch als experimentell, daher muss man ihn explizit über einen Modul-Parameter aktivieren, etwa indem man Linux beim Start den Parameter amdgpu.exp_hw_support=1 mitgibt. Auf dem Kernel-Support aufbauende Treiber zur 3D-Beschleunigung via OpenGL und Vulkan sowie Video-Beschleunigungstreiber bringt Mesa 19.2 bereits mit; das im Dezember erwartete Mesa 19.3 unterstützt diese Chips noch besser.

Bei Linux 5.3 stieß Support für die AMD Radeon RX 5700 zum Kernel, mit 5.4 folgt Unterstützung für einige andere Karten der 5000er-Serie. (Bild: Carsten Spille/c't)

Neben dem Navi14 spricht Linux jetzt auch den eng verwandten Navi12 (u. a. 1) sowie die Arcturus-GPU (u. a. 1, 2, 3, 4) an. Letztere beruht wohl auf der älteren Vega-Architektur und soll vermutlich auf Beschleunigerkarten zum GPGPU (General Purpose Computation on Graphics Processing Units) sitzen.

Darüber hinaus unterstützt der Kernel auch schon die Grafikeinheit der mit Zen2-Kern ausgestatteten Renoir-Prozessoren (u. a. 1, 2, 3, 4). Berichten zufolge will AMD diese Anfang 2020 als Ryzen 4000U/H einführen, die auf Desktop-PCs und Notebooks zielen. Ferner unterstützt Linux auch schon die GPU von Dali-Prozessoren – offenbar eine Weiterentwicklung der Raven-Ridge-CPUs, die AMD für Mobilgeräte und Billig-Systeme vorsieht.

AMD Radeon: Performance steigern, Stromverbrauch reduzieren

Der Amdgpu-Treiber nutzt jetzt wieder "bulk moves", was die Grafikperformance in manchen Fällen verbessern kann.

Um die Leistungsaufnahme im Mehrschirmbetrieb zu reduzieren, senkt der Treiber jetzt den Takt des Grafikspeichers automatisch, sofern alle Monitore denn synchron laufen. Falls sie das nicht tun, kann man das Verhalten über den Boot-Parameter amdgpu.dcfeaturemask=2 veranlassen. Wie viel das Ganze spart, hängt von der Grafikkarte ab; Berichten und einem Kurzversuch zufolge lassen sich damit im Leerlauf manchmal 20 bis 30 Watt sparen, was auch die Lüfter entlastet und so den Geräuschpegel senkt.

Über geringere Leistungsaufnahme und somit längere Akkulaufzeit dürfen sich auch Besitzer des Dell Latitude 5495 freuen: Der Kernel bringt jetzt eine Sonderbehandlung für einen Marotte ("Quirk") dieses Notebooks mit, durch die es dessen diskreten AMD-Grafikchip bei Nichtverwendung jetzt endlich schlafen legen kann.

Noch mehr Änderungen bei Grafiktreibern

Intels Entwickler haben den Grafiktreiber i915 und andere Stellen des Kernels um Support für die bislang nur als "Tiger Lake" bekannte Prozessorplattform erweitert. Diese enthält eine neue, "Gen12" genannte GPU-Generation und soll offenbar Intels dieses Jahr eingeführten Ice Lake ("Gen11"-GPU) beerben; anfängliche 3D-Unterstützung für Gen12-GPU wird Mesa 19.3 mitbringen. Zum Kernel stieß ferner auch Code zur Unterstützung des für die Embedded- beziehungsweise IoT-Schiene gedachten "Elkhart Lake".

Der Nouveau-Treiber warnt jetzt, wenn man das Stromkabel anzuschließen vergisst. Außerdem unterstützt der Treiber für GeForce-Karten von Nvidia jetzt die Farbkalibration besser (u. a. 1, 2.).

Darüber hinaus gab es noch eine ganze Reihe anderer Verbesserungen bei den Grafiktreibern. Darunter etwa prozess-spezifische Adressräume bei Etnaviv-Treiber für Vivante-GPUs und allerlei Optimierungen und Feintuning beim Treiber Panfrost, mit dem Linux seit Version 5.2 viele moderne ARM-Mali-GPUs unterstützt.

Details zu diesen und weitere Neuerungen nennt ein Merge-Commit, der die wesentlichen Änderungen bei Grafiktreibern gebracht hat. Dessen Kommentar informiert über die wichtigsten Änderungen bei rund zwei Dutzend Grafiktreibern. Hinter dem Merge-Commit stecken über tausende weitere Commits mit Änderungen an 1621 Quellcodedateien, die 262.504 Codezeilen hinzufügen und 38.411 entfernen.

Stolperstein bei 64-Bit-Windows-Spiele, Ryzen-3-Temperatur, …

Eine ganze Reihe aktueller 64-Bit-Windows-Spiele, die bislang auf den neuesten AMD- und Intel-Prozessoren mit Wine & Co. bocken, sollen ab Linux 5.4 laufen: Diese Kernel-Version zäumt die Sicherheitstechnik UMIP (User Mode Instruction Prevention), die diese CPUs bieten und die daher dort dazwischenfunkt.

Linux kann jetzt die Temperatur von Ryzen-3000-Prozessoren auslesen. Außerdem gibt der zuständige Treiber k10temp bei einigen CPUs jetzt auch eine zweite Temperatur aus, die für die Lüftersteuerung relevant sein kann ist.

Einige Detail-Optimierungen am Prozess-Scheduler sollen die Performance von Systemen mit zwei oder mehr AMD EPYC verbessern.

Bei modernen Intel-Prozessoren kann man den Wert TCC (Thermal Control Circuitry) jetzt über Dateien wie /sys/bus/pci/drivers/proc_thermal/0000\:00\:04.0/tcc_offset_degree_celsius lesen und manuell anpassen, sofern das jeweilige System das erlaubt. Darüber kann man die Performance verbessern, wenn das BIOS den Wert unnötig konservativ setzt, wie es etwa bei einige BIOSen von Thinkpad-X1-Extreme-Modellen passiert. Alternativ kann man den Prozessor darüber aber auch früher drosseln lassen, um das System kühler zu halten.

Support für Aspeed-BMC und mit Windows ausgelieferte ARM-Notebooks

Neu dabei ist auch Basis-Support für den Qualcomm Snapdragon 855, der in einigen mit Windows ausgelieferten ARM-Notebooks sitzt (u. a. 1). Vorgänger des 855 sitzen in den Geräten Asus NovaGo TP370QL, HP Envy X2, Lenovo Miix 630 und Lenovo Yoga C630, die Linux jetzt unterstützt – teilweise aber nur rudimentär.

Neu dabei ist auch Support für den ASpeed AST2600, der als Baseboard Management Controller (BMC) auf einigen Server-Boards sitzt und Fernwartung ermöglicht. Darüber hinaus lernt Linux mit Version 5.4, zahlreiche weitere System-on-Chip (SoC) und damit gebaute Systeme zu unterstützten; darunter der Allwinner V3, der Mediatek MT7629, der NXP i.MX8M Nano und einige andere, die der gut dokumentierte Commit-Kommentar zu ARM-DT-Updates nennt.

Auch der KVM-Hypervisor unterstützt jetzt die x86-Instruktionen UMONITOR, UMWAIT und TPAUSE, die Linux seit 5.3 kennt und Intel bald bei Server-Prozessoren implementieren will. Mit ihnen können VM und darin laufende Software kurzzeitig warten, belasten dabei die CPU aber nicht mit unnützer Arbeit, wie es die bislang für kurzes Warten oft verwendeten Busy Loops tun. Details dazu liefert der LWN.net-Artikel "Short waits with umwait".

Eine weitere Änderungen verspricht die Performance zu verbessern, wenn man mit KVM auf einem System virtualisiert, das unterhalb von Hyper-V läuft (Nested Virtualization). Weitere Neuerungen rund um KVM nennen zwei Merge Commits (1, 2).

Der neue "Haltpoll Treiber" und der darauf aufbauende "Cpuidle Haltpoll Governor" können eine eigentlich untätige CPU noch eine Weile beschäftigt halten, bevor der Kernel sie schlafen legt. Das erhöht naturgemäß die Leistungsaufnahme, kann laut den Entwicklern aber in manchen Situationen die Performance verbessern – insbesondere beim Einsatz in VMs, weil es das vorübergehende Wegschalten von der VM (den VM-Exit) reduzieren kann.

Unter den Änderungen an der s390-Architektur war Unterstützung für IBMs z15-Systeme.

Die Kernel-Entwickler haben die Performance des Treibers verbessert, der sich beim Raspberry Pi um das SPI (Serial Peripheral Interface) kümmert (1, 2). Apropos Raspi: Vieles deutet derzeit darauf hin, dass Linux 5.5 Basis-Unterstützung für den Raspberry Pi 4 bringen wird (u. a. 1, 2).

Einige weitere Änderungen am Architektur-Support nennen die wichtigsten Merge-Commits für die Subsysteme ARM64, IA64, ARM (Core, Driver, LAte, SoC defconfig), MIPS, Parsic, PPC, RISC-V (1, 2), UML, x86 (ASM, CPU, VMware).

Noch mehr neue und verbesserte Treiber

Der Treiber R8169 spricht jetzt auch Realteks 2.5-GBit/s-Ethernet-Chip RTL8125 an. Der bei Linux 5.2 aufgenommene Treiber Rtw88, der für die 802.11ac-WLAN-Chips RTL8822BE und RTL8822CE von Realtek zuständig ist, aktiviert jetzt auch deren Bluetooth-Funktion.

Der Thunderbolt-Treiber unterstützt jetzt den Controller, den einige im Spätsommer angekündigten Ice-Lake-CPUs von Intel enthalten.

Die Eingabegerätetreiber bringen Support für die Logitech Laser-Gaming-Mouse G700 und das von ihr verwendete Logitech-Wireless-Interface "Lightspeed" mit. Linux versteht sich jetzt auch mit der Tastatur von Microsoft-Surface-Geräten der fünften und sechsten Generation. Der Treiber für Zeichentabletts von Wacom unterstützt jetzt auch das MobileStudio Pro 13. Neu dabei ist auch ein Treiber für den IR-Empfänger SB0540, den Creative als Add-On für manche Audigy-Soundkarte verkauft hat. Außerdem bringt Linux jetzt einen Joystick-Treiber für den FlySky FS-iA6B RC Receiver mit, mit dem sich beispielsweise der Flugsimulator Flightgear über die FlySky-Fernbedienungen bedienen lässt, die zur Steuerung von Drohnen oder Modell-Helikoptern und -Flugzeugen gedacht sind.

Flightgear mit der FlySky-Fernbedienung FS-i6 RC steuern.



Die Entwickler wollen den Support für Wireless USB (WUSB) hinauswerfen: Entsprechende Hardware ist ihrer Auffassung nach nicht mehr im Einsatz und der Quellcode daher Ballast, der die Weiterentwicklung erschwert. Die Kernel-Macher haben den Code daher in den Staging-Bereich verschoben und warten bis zum eigentlichen Rauswurf jetzt einige Wochen oder Monate, um zu sehen, ob jemand Einspruch erhebt.

Thinkpad-Monitore vor neugierigen Blicken schützen

Der Thinkpad-Treiber unterstützt jetzt die PrivacyGuard genannte Funktion. Diese findet sich bei einigen Lenovo Thinkpads der Serien T480s, T490 und T490s; sie soll etwa im Zug vor neugierigen Blicken von der Seite schützen, indem sie den Monitor in eine stark blickwinkelabhängige Betriebsart schaltet, damit Inhalte nur direkt von vorn klar erkennbar sind.

Die in den oberen Absätzen beschriebenen Optimierungen und Erweiterungen beim Hardware-Support sind nur die Spitze des Eisbergs, denn alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen: Allein durch neue und verbesserte Treiber unterstützt Linux 5.4 über 400 Geräte oder Geräteklassen mehr als sein Vorgänger; bei rund 150 davon handelt es sich um PCI/PCIe-Geräte, wie die Datenbanken der Linux Kernel Driver DataBase (LKDDb) zeigen.

Weitere Neuerungen rund um Treiber nennen die Kommentare der wichtigsten Commits für die Subsysteme Char, Driver-Core, EDAC, Hardware-Monitoring, Human Input Devices, Input, Media, Platform Drivers, Rdma, Sound, Soundwire, Staging, TTY, USB und Watchdog. Das sind übrigens längst nicht alle größeren Merges rund um Hardware-Support und Treiber, sondern nur jene, die der Autor für erwähnenswert hielt. Dutzende weitere haben diese Hürde nicht geschafft; ähnlich verhält es sich mit verschiedenen Aufzählungen an anderer Stelle dieses Kernel-Logs.

Linux 5.4 erhält Langzeitpflege

Der neue Kernel wird nach derzeitiger Planung übrigens ein "Longterm Kernel". Diese landläufig manchmal auch LTS-Kernel genannte Versionsreihe pflegen die Linux-Entwickler nicht nur rund dreieinhalb Monate, sondern mindestens zwei Jahre. In letzter Zeit wurde der Supportzeitraum bei den meisten Longterm-Kernelversionen aber später noch auf sechs Jahre ausgedehnt. Ob das bei 5.4 der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht absehbar.