Linux 5.6 unterstützt Wireguard und USB4

Das für den 30. März oder 6. April erwartete Linux 5.6 wird endlich die VPN-Technik Wireguard unterstützen, die seit einer Weile viel von sich reden macht. Selbst Linus Torvalds hat sie in höchsten Tönen gelobt. Zu verdanken ist das Eigenschaften wie einem schnellen Verbindungsaufbau, guter Performance, leichter Konfigurierbarkeit und guter Linux-Integration. Die recht schlanke VPN-Technik nutzt zudem modernste Kryptoalgorithmen und handhabt Verbindungsunterbrechungen so, dass der Anwender selten etwas davon merkt.

Neu ist auch Unterstützung für USB4. Die wird bald wichtig zur Linux-Installation auf Notebooks und Desktop-PCs, die Intels nächste Prozessorgeneration enthalten: Diese bislang nur unter dem Codenamen „Tiger Lake“ bekannte und für das zweite Halbjahr erwartete CPU-Familie soll die aus Thunderbolt 3 hervorgegangene Verbindungstechnik bereits mitbringen.

Nach dem in Linux 5.5 eingeführten Basis-Support für den Raspberry Pi 4 folgt mit 5.6 jetzt ein Treiber für den PCIe-Controller des beliebten Einplatinencomputers. Dadurch lässt sich nun auch der darüber angebundene USB-Controller nutzen. Der offizielle Kernel unterstützt den Raspi 4 somit deutlich besser, aber 3D-­Unterstützung und einiges andere fehlt nach wie vor.

Linux 5.6 enthält ersten Code, über den Anwendungen bald Version 1 von Multipath TCP (MPTCP) nutzen können: eine Technik, die die Netzwerkkommunikation über mehrere parallel aufgebaute Verbindungen handhabt. Über das beim Mobilfunkstandard 5G vorgeschriebene MPTCP lässt sich etwa die Kapazität mehrerer Verbindungen bündeln. Das Ganze ist auch für Streaming relevant, damit etwa die Video-Wiedergabe nicht stockt, wenn ein Notebook die Reichweite des WLANs verlässt und nur noch via Mobilfunk ins Internet findet.

Btrfs kann Datenträger jetzt im Hintergrund per Trim & Co. über nicht mehr genutzte Speicherbereiche informieren. Das gelingt über die neue Betriebsart „Async Discard“, die diese Meldungen gelegentlich unabhängig von den normalen Tätigkeiten absetzt. Das vermeidet größere Performance-Einbrüche, wie sie bisher manchmal beim Discard auftreten.

Der NFS-Servercode des Kernels lässt sich jetzt anweisen, einzelne Dateien oder Verzeichnisse auf andere NFS-Server zu kopieren. Der NFS-Client des Kernels kann solch ein „Server-to-Server Copy Offload“ seit Linux 5.5 veranlassen. So kann er vermeiden, die zu kopierenden Dateien erst herunterzu­laden, um sie dann selbst zum Zielserver zu schicken.

Ab Version 5.6 muss man vielfach keine Gast-Treiber mehr installieren, damit Linux ordentlich in Virtual Ma­chines (VMs) von VirtualBox läuft. Nach zwei von drei dafür benötigten Kernel-Treibern bringt Linux nun endlich auch den dritten mit: Vboxsf, mit dem sich VirtualBox Guest Shared Folders einbinden lassen. Mit der Technik kann man aus dem Gast sehr effizient einzelne, explizit konfigurierte Verzeichnisse des Wirts einbinden.

XFS-Umbauten langsam produktionsreif

Auch mit dem XFS-Dateisystem kann man jetzt komplexe Verzeichnisse oder große Dateien in Sekundenbruchteilen kopieren. Das funktioniert wie bei Btrfs und ZFS über „Reflink“-Kopien (cp --reflink), was rasend schnelle Snapshots oder schnelles Provisioning von VMs ermöglicht. Die Schnellkopien gelingen mithilfe von Copy-­on-Write (COW): Btrfs und ZFS nutzen das von jeher, XFS hat es in den letzten drei Jahren gelernt. Das ist nur ein Feature, das XFS im Rahmen einiger tief greifender Umbauten jüngst erhalten hat. Das Kernel-Log hat solche jeweils bei der Integration beschrieben. Anfangs sind solch neue Features aber immer experimentell; seit Version 5.1 der XFS-Userspace-­Werkzeuge gilt COW samt Relink-Kopien aber mittlerweile als produktionsreif. Neu formatierte Dateisysteme beherrschen die Funktion sogar standardmäßig.

Dem bei 4.17 integrierten Online Filesystem Checking haftet der Experimentierstempel derweil noch an. Das Feature zum Prüfen des Dateisystems im laufenden Betrieb soll laut XFS-Maintainer Darrick Wong aber seit den Xfsprogs 5.3 stabil arbeiten, sofern man mindestens Linux 5.3 einsetzt.

Details zu diesen zwei Features sowie Beispiele zum praktischen Einsatz erläutert Wong in zwei Blog-Beiträgen. An Code, der Dateisysteme im Betrieb auch reparieren kann, arbeitet er noch. Durch diese und andere Verbesserungen wäre vielleicht bald eine Bezeichnung wie XFS2 angebracht – bei ähnlich weitreichenden Umbauten und Erweiterungen in der Vergangenheit gab es aber keine solchen Namensanpassungen, sonst müsste das Dateisystem schon längst mindestens XFS3 heißen.