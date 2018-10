MSI Aegis 3: Leistungsstarker Gaming-PC im Designergehäuse

Der Aegis 3 will designbegeisterten Spielern gefallen. Er bietet mit Intel-Sechskern-CPU und Geforce-GTX-1070-Grafikkarte passende Zutaten für einen Spiele-PC.

Mit dem Aegis 3 8RD-068DE verpackt MSI eine ausgewogene Hardwarekombination für hohe Spieleleistung in einem auffälligen, beleuchteten Gehäuse. Leistungsträger sind der Core-i7-8700-Prozessor mit sechs Kernen und die Geforce GTX 1070. Dank 88 Bildern pro Sekunde in Full HD im Action-Adventure Assassin’s Creed: Origins stellt er auch anspruchsvolle Spieler zufrieden.

Aufgrund schneller PCIe-SSD und Optane-beschleunigter 1-TByte-Festplatte eignet er sich zudem für fordernde Anwendungen abseits von Spielen, beispielsweise für die Videobearbeitung. Zugriffe auf die Festplatte fühlen sich dank des Cachings beinahe so flott an wie auf einer SSD. Der Beschleunigungseffekt nimmt ab, je öfter man mit verschiedenen, großen Daten hantiert, also etwa viele Games im Wechsel spielt.

Designgehäuse mit RGB-LED-Beleuchtung

Das Gehäuse nannten Kollegen "Transformer"-ähnlich und tatsächlich zieht der Aegis 3 mit seinem hochgestellten Heck und dem abgesetzten Fuß, in dem sich das Netzteil befindet, die Blicke auf sich. Die RGB-LED-beleuchtete Front erinnert an einen Kampfanzug aus dem Shooter Crysis und lässt sich per MSI-Tool mit verschiedenfarbigen Leuchtmustern individualisieren. Die ebenfalls von MSI stammende Grafikkarte wird nur indirekt von der LED-Leiste im Gehäuse beleuchtet. An beiden Gehäuseseiten ist ein ausklappbarer Headset-Halter angebracht.

Das kompakte Designgehäuse hat jedoch Nachteile. Dem Aufrüsten stehen sechs Schrauben im Weg, von denen eine versteckt liegt und in der Schnellanleitung nicht erwähnt wird, sodass im Test einige Frickelei entstand. Im Inneren ist nicht viel Platz. Jeweils ein freier Anschluss für 3,5- und 2,5-Zoll-Geräte steht bereit, ebenso einer für ein optisches Slimline-Laufwerk. Die vorhandene Frontblende ist jedoch nicht für ein optisches Laufwerk vorgesehen.

Im Inneren des Aegis 3 herrscht auch dank Vollausstattung drangvolle Enge.

Laut unter Volllast

Als luftgekühlter High-End-Gaming-PC ist der Aegis 3 auch wegen seines kompakten Gehäuses kein Leisetreter. Sorgen 0,7 Sone im Leerlauf noch für eine gute Geräuschnote, ist es unter Volllast mit bis zu 2,7 Sone vorbei mit der Ruhe. Bei reiner 3D-Last sind es befriedigende 1,6 Sone.

Die Performance des PCs überzeugt nicht nur beim Spielen. Mit mehr als 16.000 Punkten im 3DMark Firestrike ist er auf dem Niveau anderer Gaming-PCs. Das verdankt er seiner speziell in Spielen auftrumpfenden Core-i7-CPU. In 4K-Auflösung fällt er wegen der schwächeren Grafikkarte zurück. Mittelfristig eignet er sich dank hoher Grundgeschwindigkeit in geringen Auflösungen eher für High-Fps-Gamer, die sich aber mit WQHD-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) zufriedengeben.

Fazit

Der Aegis 3 ist ein auffällig gestalteter, kompakter Gaming-PC mit gut abgestimmter Ausstattung und hoher Grundgeschwindigkeit. Erst in 4K geht ihm die Puste aus. Die Grafikkarte kann man später noch gegen ein Exemplar mit maximal 31 Zentimetern Länge tauschen, auch ein freier zweiter Achtpol-Anschluss vom Netzteil ist vorhanden. Angesichts der Hardware-Ausstattung zahlt man jedoch einen zu hohen Aufpreis für das martialische Design. (csp)