RTFM: Eure Highlights

Ich betreibe derzeit c't-Geschichtsforschung. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum suche ich nach interessanten Geschichten und Artikeln, die c't charakterisieren. Ihr findet einige bereits in der Timeline auf der Facebook-Seite von c't, etwa die über gefälschte Prozessoren oder über den Rechtsstreit "Heise gegen die Musikindustrie", der sich mehr als fünf Jahre hinzog und bis vor den Bundesgerichtshof ging.

Ausgabe 4/97 war die dickste c't aller Zeiten und kam auf ein Gewicht von 1155 Gramm.

Obwohl ich bereits fast zwanzig Jahre bei c't arbeite, habe ich bei meinen Recherchen im Kollegenkreis dennoch einige interessante Geschichten zum ersten Mal gehört – etwa über den sehr kritischen Artikel über eine Pressereise von Apple, der zeitweise zu schweren atmosphärischen Störungen zwischen Apple und c't geführt hat (noch nicht auf der Facebook-Seite, kommt aber demnächst).

Ich bin nicht der einzige Redakteur, der momentan in die Vergangenheit schaut. Chefredakteur Detlef Grell stellt für Heft 16 30 ausgewählte Hefte aus 30 Jahren zusammen. Martin Holland sammelt die besten Aprilscherze. Achim Barczok hat das Editorial mit der Bedienungsanleitung für die c't ausgegraben und einen Blick in die erste Ausgabe geworfen. Es ist spannend, zu sehen, welch unterschiedliche Geschichten Kollegen zur c't-Vergangenheit zu erzählen haben.

Uns interessiert natürlich auch, was Euch mit der c't verbindet: Welche Artikel fallen Euch spontan ein, wenn Ihr an die c't denkt? Das müssen keine uralten Geschichten aus der c't-Historie sein. Welche Erlebnisse verbindet Ihr mit unserem Heft? Schreibt sie auf und mailt sie uns an die Adresse jo@ct.de. Die besten Einsendungen veröffentlichen wir hier im Blog. Auch das Angebot von Achim Barczok gilt noch, dass der Einsender der besten Geschichte eine Originalausgabe der ersten c't erhält. (jo)