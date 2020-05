Retrogaming-Rundschau: Original, Emulation, FPGA | c't uplink 32.5

@ctmagazin | c't uplink

Diesmal sprechen wir über verschiedene Wege zum Retro-Gaming, ausgehend von der Playstation Classic, die kinderleicht zur Universal-­Emulationskonsole wird.

c't-uplink aus dem Home-Office geht weiter: Dieses Mal hat sich die Retrogaming-Spezialistenrunde zusammengesetzt für einen Rundumschlag. Jan-Keno Janssen erklärt, wie man die Playstation Classic hacken kann, um sie wie einen Raspberry Pi zu benutzen. Sonys Miniaturkonsole emuliert dadurch nicht nur schöner, sondern bietet auch Zugriff auf Spiele aus dem Hause Nintendo, Sega oder SNK.



Emulation stößt allerdings immer an seine Grenzen oder benötigt unverhältnismäßig verschwenderische Ressourcen. Hier kommen Nachbauten und Hacks der Originalhardware aufs Spielfeld. Analogue Interactive hat Neo Geo, NES und Co neu verpackt oder emuliert die Hardware via FPGA-Chips, wie Michael Wieczorek zu erklären weiß.

Zuletzt bespricht Alexander Spier gemeinsam mit der Runde noch die Zukunft von Raspberry Pi 4 und was es mit der eierlegenden Wollmilchsau namens Mister (ebenfalls ein FPGA-Aufbau) auf sich hat.

Diesmal mit dabei: Michael Wieczorek, Alexander Spier und Jan-Keno Janssen

Alle früheren Episoden unseres Podcasts findet ihr unter www.ct.de/uplink.