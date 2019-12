Sailfish, Smart-TVs und der Abschied von Windows 7 | c't uplink 30.4

@ctmagazin | c't uplink

Auch beim uplink heißt es Abschied nehmen von Windows 7, denn der Betriebssystem-Dino kriegt keine Updates mehr. Außerdem sprechen wir über Smart-TVs und das Handy-Betriebssystem Sailfish.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Das Ende ist nah! Am 14. Januar kommen die letzten Updates für Windows 7. Warum es eine schlechte Idee ist das alte Betriebssystem weiterhin zu nutzen, weiß Jan Schüssler.

Ein Klassiker in der c't ist der große TV-Test zum Jahresende. Unsere Bildschirmexpertin Ulrike Kuhlmann hat sich Geräte ab 390 € angeschaut und kann sagen, worauf es beim Fernseherkauf zu achten gilt.

Es ist öde in der Landschaft der Handybetriebssysteme, denn Android und iOS dominieren den Markt. Keywan Tonekaboni hat das Duopol verlassen und die Alternative Sailfish mitgebracht.

Bitte nehmt an unserer großen c't-uplink-Umfrage teil und helft uns, c't uplink besser zu machen. Außerdem könnt ihr darüber bei unserer großen Prediction-Folge zum Jahresende mitmachen und uns eure Vorhersagen fürs nächste Jahr mitteilen: ct.de/uplink-umfrage

Die komplette Episode 30.4 zum Nachhören und Herunterladen:

Die c't 26/2019 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts findet ihr unter www.ct.de/uplink. (mho)



