So geht Podcasten | c’t uplink 33.3

@ctmagazin | c't uplink

In der aktuellen Folge sprechen wir über Podcasts und wie man sie produziert. Das richtige Mikrofon ist zwar wichtig, aber es gilt, viel mehr zu beachten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Podcasts sind weiter auf dem Vormarsch, auch weil sie vergleichsweise einfach produziert werden können. Hartmut Gieselmann hat sich für die aktuelle c't die Software Ultraschall 4 genau angesehen, die speziell für die Erstellung von Podcasts gedacht ist. Damit lässt sich nicht nur mehrspurig aufnehmen und schneiden, sondern am Ende auch mastern. In der Folge erzählt er uns, was man beachten muss.

Johannes Börnsen kann dann von seinen Erfahrungen mit den Podcasts aus dem Hause Heise erzählen und vor allem beim Gespräch über das richtige Mikrofon immer das jeweilige Exemplar in die Kamera halten. Hier zeigt sich, dass das Mikro das mit Abstand wichtigste Werkzeug für Podcaster ist. Holger Bleich spricht über seine Erfahrungen nicht nur als Podcaster vor dem Mikro, sondern auch als begeisterter Hörer, der schonmal sechsstündige Folgen durchhält.

Die komplette Episode zum Nachhören und Herunterladen:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die c't 14/2020 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts findet ihr unter www.ct.de/uplink. (mho)



Anzeige / Sponsorenhinweis

Die modulare Client Management Lösung ACMP unterstützt seit über 25 Jahren bereits 2.800 kleine und große Unternehmen bei der Bewältigung aller IT Aufgaben. ACMP von Aagon, denn Client Management ist Vertrauenssache.

Anzeige / Sponsorenhinweis Ende