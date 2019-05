Für alle aktuellen Windows-Versionen, viele Linux-Distributionen und Hypervisoren wie VMware ESXi kommen Patches gegen ZombieLoad & Co.

Zum Microsoft-Patchday im Mai 2019, also am 14. Mai, hat Intel Informationen zu vier neuen Sicherheitslücken in vielen Core-i- und Xeon-Prozessoren veröffentlicht: Microarchitectural Data Sampling (MDS) alias ZombieLoad.

Für aktuelle Windows-Versionen, viele Linux-Distributionen und Hypervisoren wie VMware gibt es bereits Sicherheitsupdates. Auch der Linux-Kernel geht gegen die MDS-Lücken vor. AMD betont, dass die eigenen Prozessoren nicht von MDS betroffen sind.

Intel hat Microcode-Updates für betroffene Prozessoren vorbereitet, die auf den üblichen Wegen verteilt werden: Entweder über Updates für Betriebssysteme oder über BIOS-Updates: Ein Überblick.

ZombieLoad bei heise online: Neue Sicherheitslücken in Intel-Prozessoren

Intel

Microsoft

MITRE

Amazon

Amazon Linux AMI Security Advisory: ALAS-2019-1205

Apple

Canonical

Debian

Debian Security Advisories

FreeBSD

Security Advisory FreeBSD-SA-19:07.mds

Google

IBM

Red Hat

SUSE

VMware

VMware Security Advisory VMSA-2019-0008

(VMware ESXi 6.0, 6.5, 6.7, Workstation 15.x, Fusion 11.x)



Xen

Informationen zu den MDS-Sicherheitslücken

Bitdefender

Cyberus Technology

TU Graz

Vrije Universiteit Amsterdam

Red Hat

Sicherheitslücken durch Microarchitectural Data Sampling (MDS) in Intel-Prozessoren Microarchitectural Store Buffer Data Sampling (MSBDS), Fallout CVE-2018-12126 Microarchitectural Fill Buffer Data Sampling (MFBDS), ZombieLoad, RIDL, YAM CVE-2018-12130 Microarchitectural Load Port Data Sampling (MLPDS) CVE-2018-12127 Microarchitectural Data Sampling Uncacheable Memory (MDSUM) CVE-2019-11091

Jon Masters von Red Heat erklärt die Sicherheitslücken Microarchitectural Data Sampling (MDS), also ZombieLoad, RIDL und Fallout.



