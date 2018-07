Word-Tastenkürzel: 69 Shortcuts im Überblick

Bild: Thomas Breher, CC0 Creative Commons

Über Tastenkürzel lässt sich Word wesentlich effizienter als mit der Maus bedienen, da beide Hände auf der Tastatur bleiben können. Wir haben die wichtigsten Shortcuts zusammengestellt.

Fast jeder Anwender nutzt den einen oder anderen Shortcut, um etwa mit Strg+S das aktuelle Dokument zu speichern. Solche Tastenkürzel ersparen es dem Nutzer, dauernd mit einer Hand von der Tastatur zur Maus zu greifen. Gerade beim Schreiben und Überarbeiten von Texten sind Shortcuts besonders nützlich, da man in der Regel beide Hände auf der Tastatur einsetzt.

In der Hilfe zu Word hat Microsoft jedoch nur einen kleinen Teil der Tastenkürzel aufgeführt. Frühere Word-Versionen zeigen sie zwar in den Menüs und neuere Versionen mit Menüband in den Tooltipps an, sobald man den Mauszeiger über einem Symbol verweilen lässt. Bis man sich die eingeprägt hat, dauert es eine Weile. Viele hilfreiche Shortcuts wie Umschalttaste+F5, um nach dem Öffnen eines bestehenden Dokuments zur letzten Bearbeitungsstelle zurückzukehren, oder Strg+Umschalt+G, um den markierten Text in Großbuchstaben zu setzen, bleiben ungenutzt.

Deshalb haben wir die wichtigsten Tastenkürzel für Word zusammengestellt. Dabei haben wir uns auf Word 2016 konzentriert, die meisten Shortcuts funktionieren aber auch in früheren Versionen wie Word XP oder 2003.

Die Tabellen können Sie ganz einfach lokal auf Ihrem PC speichern, indem Sie sie markieren, in die Zwischenablage kopieren und in Excel über "Inhalte einfügen" inklusive Formatierungen in ein neues Arbeitsblatt einfügen.

Word-Tastenkürzel: Zeichenformatierungen Tasten Aktion Strg+Umschalt+F markierten Text fett setzen Strg+Umschalt+K markierten Text kursiv setzen Strg+Umschalt+U markierten Text unterstreichen Strg+Umschalt+W Wort unterstreichen Strg+Umschalt+D doppelt unterstreichen Strg++ hochstellen Strg+# tiefstellen Strg+Umschalt+G Großbuchstaben Strg+Umschalt+Q Kapitälchen Strg+D Schriftart ändern

Umschalt+F3

zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln Strg+8 Schrift 1 pt kleiner Strg+9 Schrift 1 pt größer Word-Tastenkürzel: Absatzformatierungen Tasten Aktion Strg+E Absatz zentrieren Strg+R Absatz rechtsbündig ausrichten Strg+L Absatz linksbündig ausrichten Strg+B Blocksatz Strg+M Zeileneinzug vergrößern Strg+Umschalt+M Zeileneinzug verringern Strg+T hängender Einzug Strg+Umschalt+T hängenden Einzug aufheben Strg+1 einfacher Zeilenabstand Strg+2 doppelter Zeilenabstand Strg+5 1,5-facher Zeilenabstand Strg+0 Absatzformatierung aufheben Strg+Umschalt+J Absatz anordnen Word-Tastenkürzel: Navigieren/Markieren Tasten Aktion Umschalt+F5 zur letzten Bearbeitungsstelle Umschalt+Pfeil rechts

ein Zeichen nach rechts Umschalt+Pfeil links

ein Zeichen nach links Umschalt+Ende

zum Wortende Umschalt+Pos1

zum Wortanfang Umschalt+Pfeil unten

eine Zeile nach unten Umschalt+Pfeil oben

eine Zeile nach oben Alt+Strg+Bild auf an den oberen Rand des Fensters Alt+Strg+Bild ab an den unteren Rand des Fensters Strg+A gesamtes Dokument markieren Strg+Umschalt+Ende bis zum Dokumentende markieren Strg+Umschalt+Pos1 bis zum Dokumentanfang markieren Word-Tastenkürzel: Positionieren Tasten Aktion Ende zum Zeilenende Pos1 zum Zeilenanfang Strg+Pfeil links ein Wort nach links Strg+Pfeil rechts ein Wort nach rechts Strg+Pfeil oben einen Absatz nach oben Strg+Pfeil unten einen Absatz nach unten Umschalt+Pfeil links

Grafik/Zeichenobjekt in feinen Abständen nach links Umschalt+Pfeil rechts

Grafik/Zeichenobjekt in feinen Abständen nach rechts Umschalt+Pfeil oben

Grafik/Zeichenobjekt in feinen Abständen nach oben Umschalt+Pfeil unten

Grafik/Zeichenobjekt in feinen Abständen nach unten Word-Tastenkürzel: Sonstiges Tasten Aktion Strg+F Suchen Strg+H Suchen und Ersetzen Strg+G Gehe zu Alt+F8 Makro-Liste F4 Wiederherstellen oder Wiederholen Strg+X in Zwischenablage ausschneiden Strg+C in Zwischenablage kopieren Strg+V aus Zwischenablage einfügen Strg+Y Wiederherstellen Strg+Z Rückgängig Strg+S Speichern F12 Speichern unter Strg+P Drucken Strg+N Neues Dokument Strg+O Dokument öffnen Strg+W Dokument schließen Strg+Alt+F Fußnote erstellen Strg+Alt+E Endnote erstellen Strg+F2 Seitenansicht/Seitenvorschau Strg+Alt+G Gliederungsansicht Strg+K Hyperlink einfügen

