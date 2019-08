Wow - Wird Retro die Zukunft? | c't uplink 29.0

@ctmagazin | c't uplink

Heute in c't uplink sprechen wir über mehr Platz für Windows, die Zukunft der Spiele und WoW Classic.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Platzmangel auf dem Desktop – den kennen doch fast alle PC-Nutzer hin und wieder. Wie man ihn effizient bekämpft durch entweder mehr Pixel, mehr Monitore oder virtuelle Desktops, erörtern wir mit Jan Schüßler.

Danach geht es um die Zukunft der Videospiele. Welche Lehren ziehen wir aus der Gamescom 2019? Wird Raytracing ein Thema bleiben, oder eine Nische einnehmen wie 3D Vision oder VR? Welche Innovationen können Spiele zukünftig bereichern? Oder bleibt doch alles beim alten und zahlreichen Remastern und Remakes?

Ein guter Beweis für den Retro-Trend ist sicherlich World of Warcraft Classic! Lange Schlangen bevor man auf die Server kommt beweisen die Sehnsucht der Spieler nach dem alten WoW von 2004. Gemeinsam besprechen wir, was Classic so besonders magisch macht, und für wen sich der Ausflug nach Azeroth auch heute noch lohnt.

Mit dabei: Michael Wieczorek, Jan Schüßler, Martin Fischer, Patrick Bellmer

Die komplette Episode 29.0 zum Nachhören und Herunterladen

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die c't 19/2019 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts findet ihr unter www.ct.de/uplink. (wie)