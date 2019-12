c't-Adventskalender: Spieletipps für die Feiertage

Nichts zu tun an den Feiertagen? Dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, ein paar lohnende Spieleperlen aus 2019 anzuspielen.

Sie haben endlich Ruhe, ein bisschen zu zocken? Da hätten wir was für Sie, nämlich einige Spiele aus den Neuerscheinungen des Jahres, die Ihre Zeit wert sind.

Besinnlich: Lost Ember

Die schöne Landschaft von Lost Ember ist genau die richtige Umgebung für die Feiertage. Als Wolf durchstreift man in diesem Third-Person-Adventure die menschenlose Welt auf den Spuren nach einer vergangenen Zivilisation und deckt nach und nach deren Geschichte auf. Dabei kann man in die Form anderer Tiere wechseln und so tiefe Schluchten, Gewässer, Mauern und andere Hindernisse überwinden. Wer wollte nicht schon immer mal fliegen? Mehr über Lost Ember lesen Sie in unserem Review.

Lost Ember gibt es derzeit nur für Windows für rund 30 Euro bei Gog.com (DRM-frei) und Steam (Windows).

c't angezockt: Lost Ember – als Wolf, Vogel oder Maulwurf durch die Welt ziehen





Entspannend: Islanders

Die minimalistische Städtebausimulation Islanders ist Entspannung pur. Ganz in Ruhe, ohne Eile schiebt man auf einer kleinen, unbesiedelten Insel Bauwerke in Low-Poly-Grafik hin und her, bis ein optimales Plätzchen dafür gefunden ist. Die Hintergrundmusik ist passend dazu sehr ruhig. Baumaterial, Geld – all das spielt hier keine Rolle, stattdessen gibt es Punkte für jedes Gebäude. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wo man es hingesetzt hat. Mehr über Islanders lesen Sie in unserem Review.

Islanders ist für Linux, macOS und Windows bei Steam für rund 5 Euro erhältlich.

c't angezockt: Islanders - Chillen beim Städtebau





Übersinnlich: Control

Spannung und Action liefert der Third-Person-Shooter Control. Auf der Suche nach ihrem Bruder landet Jesse Faden im Federal Bureau of Control und wird prompt dessen Direktorin. Dort geht sie den merkwürdigen Ereignissen im "Ältesten Haus" auf den Grund und erwirbt dabei so einige besondere Fähigkeiten, die die Kämpfe mit immer stärker werdenden Gegnern spannend machen.

Control gibt es für Windows im Epic Game Store; es kostet rund 60 Euro. Mit Hilfe von Wine lief das Spiel im c't-zockt-Test auch unter Linux.

c't angezockt: Control – mysteriöses Abenteuer mit übernatürlichen Fähigkeiten





Kooperativ: We Need To Go Deeper

Das 2D-Unterwasser-Abenteuer We Need To Go Deeper ist Koop par excellence: Nur mit einem drei- bis vierköpfigen Team hat das U-Boot eine Chance in den gefährlichen Tiefen des Ozeans. Ist man allein, springen Spielerinnen und Spieler aus dem Internet oder der ein oder andere Bot ein. Das Steuer, der Schießstand (an Gefahren und Monstern herrscht kein Mangel) und der Maschinenraum müssen bedient werden und irgendwer muss Eindringlinge abwehren und all die Lecks stopfen, bevor das U-Boot voll läuft. Mehr über das witzige Multiplayer-Spiel für die ganze Familie lesen Sie in unserem Review.



We Need To Go Deeper gibt es für Linux, macOS und Windows für rund 13 Euro bei Steam.

c't zockt Live: We Need To Go Deeper





Actiongeladen: Borderlands 3

Der dritte Teil des wilden Action-Spektakels aus der Borderlands-Reihe bietet viel Gegensatz zur weihnachtlichen Besinnlichkeit. Als Beastmaster mit Schoßtierchen, als Waffenexpertin mit Mechroboter, als trickreicher Agent oder energieschwingende Sirene ballert man sich gemeinsam mit anderen im Multiplayer-Koop in Borderlands 3 durch die Comic-hafte Welt. Dabei baut man seine speziellen Fähigkeiten weiter aus und kämpft diesmal gegen zwei bösartige Livestreamer.



Borderlands 3 gibt es nur für Windows im Epic Game Store, es kostet rund 60 Euro.

c't angezockt: Borderlands 3 – Seite an Seite mit dem Jabber-Kumpel





Aufbauend: Anno 1800

Ganz von vorn anfangen kann man in der neuesten Ausgabe der Aufbaustrategie-Reihe Anno. In Anno 1800 startet man zu Zeiten der industriellen Revolution und errichtet auf einer kleinen Insel ein florierendes Wirtschaftsimperium. Geschickte Städteplanung und Handel mit den Nachbarn sollten dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in Wohlstand leben können. Anders als so mancher Strategiebrocken präsentiert sich Anno 1800 einsteigerfreundlich und leichter zugänglich.



Anno 1800 ist für Windows für rund 60 Euro im Epic Games Store und im Ubisoft-Store verfügbar.

c't zockt: Anno 1800 - detailverliebte Aufbaustrategie