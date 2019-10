c't Notfall-Windows, Fairphone, Digital Detox | c't uplink 29.6

@ctmagazin | c't uplink

Der uplink ist mit dem c't-Notfall-Windows auf alle Eventualitäten vorbereitet. Außerdem sprechen wir über Digital Detox und sprechen über das Fairphone.

Windows kaputt? Daten verloren? Alles voller Viren? Das c't Notfall-Windows hilft! Unser Windows-Experte Hajo Schulz erklärt, was der Bausatz alles kann und warum man den Notfall-Stick besser gleich baut.

Schon wieder die ganze Zeit am Handy? Hängengeblieben auf Instagram? Digital Detox ist der Weg raus. Jo Bager aus dem Software-Ressort weiß, welche Tricks die App-Entwickler nutzen, um einen bei der Stange zu halten und auch, wie man sich dagegen wehrt.

Ein Handy ohne schlechtes Gewissen? Vielleicht, sagt Christian Wölbert. Er hat das Fairphone 3 mitgebracht und erzählt, was es fairer und umweltschonender macht als den Rest des Handymarktes.

Die c't hat dem Thema eine Titelstrecke gewidmet: KI selbst ausprobieren.

Mit dabei: Jo Bager, Merlin Schumacher, Hajo Schulz und Christian Wölbert

Die komplette Episode 29.6 zum Nachhören und Herunterladen:

