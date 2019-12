c't-SciFiCast: Score!

Immer in c't | Story

Der Kauf einer E-Gitarre auf Kredit kann als folgenschwere Investition gelten – erst recht, wenn eine künstlichen Intelligenz den Kauf bewilligen muss.

Seine Mitmenschen einzuschätzen, einzustufen, zu bewerten – kurz: das Scoring – hat eine wichtige soziale Bedeutung. Mit etwas Pech gerät der Kunde an eine Kreditberaterin, die auch in nahezu aussichtslosen Fällen eine Lösung präsentieren kann. Ob am Ende ein glücklicher Kreditnehmer das Büro verlässt, oder der galoppierende Wahnsinn triumphiert? Hören Sie selbst. (uh)





Folge 18: Score!

von Barbara Schwarz

gesprochen von Isabel Grünewald und Ulrich Hilgefort

Redaktion: Peter Schmitz

Technik: Hartmut Gieselmann



