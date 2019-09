c't-Sicherheits-Checklisten 2020: PDF-Booklet zum Gratis-Download

Die neue Auflage der c't-Sicherheits-Checklisten zeigt, wie man PC, Smartphone, Router & Co. mit minimalem Aufwand sicher konfiguriert. Neu dabei sind die Themen Online-Banking und Mail.

Gratis-PDF: c't-Sicherheits-Checklisten 2020

Die neue c't 21/2019 bringt Verstärkung mit: Auf dem Heft klebt die Neuauflage der c't-Sicherheits-Checklisten im handlichen Booklet-Format zum Selberlesen und Weitergeben. Darin finden Sie wichtigsten Einstellungen, um Rechner, Smartphone, Router, Online-Account & Co. im Handumdrehen vor Hackern zu schützen.

Dabei gilt: weniger ist mehr – wir haben für Sie die nötigsten Handgriffe zusammengestellt, die jeder durchführen sollte, um vor den häufigsten Angriffen geschützt zu sein.

Die Checklisten sind leicht verständlich formuliert, denn jeder solllte dazu in der Lage sein, seine Geräte und Account sicher einzurichten. Darüber hinaus behandeln die Checklisten auch die essenziellen Themen Backups und sichere Passwörter.

Neu dabei: Online-Banking und Mail

Unsere Checklisten sind mit c't 21/2019 schon zum zweiten Mal erschienen. Wir haben ein solches Booklet erstmals vor einem Jahr veröffentlicht und daraufhin viel positives Feedback erhalten. Die diesjährige Auflage haben wir auf den neuesten Stand gebracht und an die aktuelle Bedrohungslage angepasst. Erstmals werden auch die Themen "Online-Banking" und "Sicher mailen" abgedeckt.

Wir möchten mit den Checklisten wirklich jeden erreichen, damit es Online-Schurken nicht leichter haben, als nötig. Geben Sie das Booklet gern auch an Freunde, Verwandte und Kollegen weiter! Wenn Sie sich nicht davon trennen mögen, können Sie das Booklet auch kostenlos als PDF herunterladen und weitergeben:

Gratis-Download: c't-Sicherheits-Checklisten 2020 (PDF)

Auch gedruckt erhältlich

Der einfachste Weg zum gedruckten Booklet im handlichen A6-Format ist die c't-Ausgabe 21/2019. Darin finden Sie nicht nur das Booklet mit den Checklisten, sondern auch einen ausführlichen Artikel mit den wichtigsten Empfehlungen. Darüber hinaus können Sie das Booklet gegen einen Unkostenbeitrag separat bei uns nachbestellen (solange der Vorrat reicht). Wir bieten dies an, weil die erste Auflage auch nach Erscheinen der dazugehörigen c't noch sehr gefragt war: Einige Unternehmen wandten sich an uns, weil sie das Booklet im Rahmen einer Awareness-Maßnahme an Ihre Mitarbeiter verteilen wollten.

Das ist durchaus sinnvoll, denn so ist sichergestellt, dass jeder die wichtigsten Kniffe zum sicheren Umgang mit der Technik kennt. Das senkt die Wahrscheinlichkeit folgenschwerer Fehler, die das gesamte Unternehmensnetz lahmlegen können. Wenn Sie die gedruckte Variante des Booklets nachbestellen möchten, dann wenden Sie sich bitte an unseren Assistenten Martin Triadan.

Links zu den Sicherheits-Checklisten:



(rei)

.