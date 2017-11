c't uplink 19.6: Grafikkarten, Xbox One X, Windows Mixed Reality

@ctmagazin | c't uplink

In c't uplink führen wir durchs aktuelle Grafikkarten-Angebot. Wir haben die Xbox One X getestet und diskutieren darüber, ob Windows Mixed Reality den VR-Pionieren den Rang ablaufen könnte.

Diese Woche dreht sich in c't uplink alles direkt oder indirekt um Spiele. Martin Fischer beantwortet unsere Fragen zu Grafikkarten: Die Bandbreite reicht vom Onboard-Chip bis zur Highend-Gamer-Karte. Wir diskutieren zusammen mit Hartmut Gieselmann die Vor- und Nachteile von Spielekonsolen. Was bringt die neue Xbox One X? Und ist die eingebaute 1 Terabyte-Platte nicht viel zu klein?

Zum Abschluss erklärt uns Jan-Keno Janssen , ob Microsofts Windows Mixed Reality (MR) mit Oculus Rift, HTC Vive und PSVR mithalten kann. Die Brillen für Windows MR kommen von Acer, Dell, Lenovo und einigen anderen Herstellern und haben sogar eine Art virtuellen Windows-Desktop. Natürlich kann man auch VR-Spiele zocken - laut Keno sogar sehr gut.

Diesmal mit dabei: Jan-Keno Janssen, Hartmut Gieselmann, Fabian Scherschel und Martin Fischer

