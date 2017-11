c't uplink 19.7: Technik-Mythen, kabellose Kopfhörer, Profidrohne Yuneec H520

@ctmagazin | c't uplink

Macht RAM den Rechner schneller? Halten Akkus wirklich länger im Kühlschrank? Diese Frage und anderer IT-Mythen klären wir im aktuellen c't uplink.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Kennt Ihr das auch? Ihr seid euch bei einer Sache ganz sicher, und dann sagt euch auf einmal jemand, dass es gar nicht stimmt? Lutz Labs hat mit einigen Kollegen mehr als 30 solcher Mythen unter die Lupe genommen und nachgemessen. Mit dem Wissen könnt ihr garantiert auf der nächsten Küchenparty punkten.

Hannes Czerulla gibt uns einen Überblick über den Markt der kabel-kabellosen Kopfhörer. Soll heißen, kleine In-Ear-Geräte, an denen wirklich nichts dran ist, außer dem Ohrhörer. Apples Airpods gehören da noch zu den günstigsten Produkten auf der Liste. Billig kommt ihr also nicht davon.

Am Ende erzählt uns Stefan Porteck, was an der Profidrohne Yuneec H520 den Profi-Preis rechtfertigt. Also, außer der Tatsache, dass das Ding orange ist.

Diesmal mit dabei: Lutz Labs, Stefan Porteck, Fabian Scherschel und Hannes Czerulla

Die c't 24/17 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Hier geht's zum c't-Test-Angebot für c't-uplink-Gucker: 4 Wochen c't digital testen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (acb)