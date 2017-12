c't uplink 20.2: Biohacking, Bluetooth-Lautsprecher und iPhone-Benchmarks

@ctmagazin | c't uplink

In der vorletzten Folge des Jahres sprechen wir über zur Abwechslung einmal über etwas andere Upgrades – und zwar solche für den Körper. Außerdem vergleichen wir Bluetooth-Lautsprecher und besprechen immer langsamer werdende iPhones.

Als erster c’t-Redakteur hat Julius Beineke seinen eigenen Körper gehackt und sich einen Chip implantieren lassen. Die Fragen, was er mit diesem nun Chip anfängt, wie er unter die Haut gekommen ist und ob wir in Zukunft nun auch alle zu Cyborgs werden, beantwortet in der aktuellen Folge unseres c’t-Podcasts.

Was auf die Ohren gibt es danach von Daniel Herbig, der eine Armada von Bluetooth-Lautsprechern getestet hat. So viel vorweg: Die Geräte sind preiswert, können überall mit hingenommen werden und klingen größtenteils überraschend gut.

Warum alte iPhones immer langsamer werden und was Apple selbst damit zu tun hat, erklärt uns schließlich Dušan Živadinović.

Die komplette Episode 20.2 zum Nachhören und Herunterladen:

Mit dabei: Daniel Herbig, Dušan Živadinović, Hannes Czerulla und Julius Beineke

