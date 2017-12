c't uplink 20.3: Jahresrückblick mit Bitcoin, Cassini, KRACK und Vorhersagen für 2018

@ctmagazin | c't uplink

Der Podcast aus Nerdistan blickt in dieser Folge zurück auf das Jahr 2017 und auf die Themen, die uns auf heise online und in c't am meisten bewegt haben. Außerdem sammeln wir wieder Vorhersagen für das neue Jahr.