c't uplink 21.7: Outdoor-Smartphones, Backup-Software für Windows

@ctmagazin | c't uplink

Heute in c't uplink: Robuste Smartphones und Tablets mit langen Laufzeiten und Backups für Windows 10.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

In einem leicht unterbesetzten Podcast aus Nerdistan reden wir heute über stabile Smartphones und Tablets. Hannes Czerulla berichtet von seinen Versuchen, solche Ruggedized-Geräte zu zerstören. Und wer will so etwas eigentlich benutzen? Ist das eher was für tollpatschige Zeitgenossen oder Arbeiter auf dem Bau?

Jan Schüßler hat sich mit Backup-Software für Windows befasst. Da das inoffizielle c't-Motto ja "kein Backup, kein Mitleid" lautet, wollen wir euch mit unseren Tipps zumindest die Möglichkeit geben, in die Gunst unseres Mitleids zu kommen. Wir schauen uns an, welche Backup-Software es da draußen gibt und was sie kann.

Mit dabei: Jan Schüßler, Fabian Scherschel, und Hannes Czerulla

Die komplette Episode 21.7 zum Nachhören und Herunterladen:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die c't 08/18 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Hier geht's zum c't-Test-Angebot für c't-uplink-Gucker: 4 Wochen c't digital testen.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (acb)