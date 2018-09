c't uplink 24.2: Gaming-PC in der Cloud, Tastaturen, gefälschte SD-Karten

@ctmagazin | c't uplink

Heute in c't uplink spielen wir auf einem Gaming-PC in der Cloud. Wir haben Highend-Tastaturen getestet und auf Wish.com gefälschte Hardware gefunden.

Far Cry 5 auf einem Uralt-Notebook? Das macht der Cloud-Dienst Shadow Blade möglich. Dort kann man einen Highend-Rechner in der Cloud mieten und über sein ganz normalen PC steuern. Das funktioniert so gut, dass man kaum die Latenz bemerkt - sofern man zuhause eine sehr gute Internetanbindung hat.

Julius Beineke hat in c't 15 besonders hochwertige Tastaturen getestet. Der Aufpreis lohnt sich: Gamer können das Layout individualisieren, Vielschreiber ergonomischer und schneller tippen. Wir zeigen euch in der Sendung einige der interessantesten Modelle.

Christof Windeck hat schon so häufig zu gefälschter Hardware für c't recherchiert, dass ihm sein Browser inzwischen schon personalisierte Werbung für unglaublich große SD-Karten und USB-Sticks zeigt. Aktuell kommen die Angebote vor allem von der Schnäppchen-Plattform Wish.com. Merke: Wenn 1 Terabyte draufsteht, ist mit Sicherheit kein Terabyte drin.

Mit dabei: Achim Barczok, Christof Windeck, Julius Beineke, Jan-Keno Janssen

Die komplette Episode 24.2 zum Nachhören und Herunterladen:

Die c't 21/18 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (acb)