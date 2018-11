c't uplink 24.9: Alles über Netzwerk-Lautsprecher

@ctmagazin | c't uplink

In den tiefen Netzwerk-Lautsprecher-Dschungel geht es in dieser Woche bei c't uplink: Wie funktionieren die Teile? Welche sind empfehlenswert?

Netzwerk-Lautsprecher sind praktisch: Stromkabel anschließen und los geht's -- theoretisch. In der Praxis sind die Geräte dann doch ganz schön verwirrend. Etliche Möglichkeiten gibt es, die Lautsprecher mit Ton zu versorgen, unter anderem UPNP, Spotify Connect, Chromecast Audio, Airplay -- und oft auch Bluetooth.



Hannes Czerulla, Sven Hansen und Nico Jurran erklären, wo Probleme liegen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert und welche Lautsprecher am besten klingen. Außerdem berichten sie über ihre privates Musik-Nutzungsverhalten in Badezimmer, Küche und Wohnzimmer.

Mit dabei: Hannes Czerulla, Jan-Keno Janssen, Sven Hansen und Nico Jurran

Die komplette Episode 24.9 zum Nachhören und Herunterladen:

