c't uplink 25.0: In-Ear-Ohrhörer, Vertikalmäuse, App statt Auto

Wir feiern unsere 250. Folge c't uplink mit kabellosen Ohrhörern, ergonomischen Mäusen und den Mobilitätskonzepten der Zukunft.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

250 Folgen c't uplink! Mit diesem Jubiläum halten wir uns aber nicht lange auf, sondern sprechen über Inhalte - über den In-Ear-Ohrhörer-Test von Hannes Czerulla zum Beispiel. Er hat diverse der kleinen Ohrstöpsel getestet und war positiv überrascht von der Soundqualität einiger Testkandidaten.

Hochkantmäuse sehen zwar seltsam aus, sind aber deutlich bequemer und gelenkschonender als gewöhnliche PC-Mäuse. Praktisch: Man muss sich nicht mal sonderlich umgewöhnen. Wir haben diverse Modelle getestet.

In der aktuellen c't sind wir außerdem auf Suche nach den Mobilitätskonzepten der Zukunft gegangen. Wie bekommt man Carsharing, Leihräder, Sammeltaxis, Öffis, etc. in eine App, die das eigene Auto ersetzt? Erste Pilotprojekte in dieser Richtung gibt es bereits.

Mit dabei: Achim Barczok, Arne Grävemeyer, Julius Beineke, Hannes Czerulla

Die komplette Episode 25.0 zum Nachhören und Herunterladen:

Die c't 25/18 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (acb)