c't uplink 28.1: E-Bikes

Wir testen in c't uplink E-Bikes und werfen vor allem ein Auge auf ihre Motoren.

In der aktuellen c't-uplink-Folge geht's in dieser Woche um E-Bikes und ihre Technik. Hannes Czerulla und Stefan Porteck haben sich bei den neuen E-Bikes vor allem die Motorentechnik angeschaut und erklären, worauf man beim Kauf eines E-Bikes achten sollte. Beim Feintuning und bei den Einstellmöglichkeiten per App gibts mitunter große Unterschiede.



Mit dabei: Stefan Porteck, Hannes Czerulla, Achim Barczok

Die c't 14/2019 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

