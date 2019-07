c't uplink 28.5: Wer braucht noch Digitalkameras?

@ctmagazin | c't uplink

Braucht man noch Kameras? Oder reicht ein Smartphone? Die Redakteure von c't Digitale Fotografie sind etwas anderer Meinung als die Kollegen vom c't Magazin.

Vielen reicht die Fotoqualität aktueller Smartphones voll und ganz aus – und: Mit echten Zoomobjektiven und KI-Verbesserung kommen die Handyknipsen den großen Kamerakisten immer näher. In der aktuellen uplink-Folge diskutieren die Kamera-Perfektionisten Christine Bruns und Peter Nonhoff-Arps von c't Digitale Fotografie mit den Smartphone-Fummlern Robin Brand und Jan-Keno Janssen vom c't Magazin.

Die große Frage: In welchen Disziplinen sind "echte" Kameras besser als Smartphones? Und wie sieht es zurzeit überhaupt in der Kamera-Szene aus? Machen spiegellose Geräte den Spiegelreflex-Kameras den Platz an der Spitze streitig? Und was sind eigentlich System- und Bridge-Kameras?

Mit dabei: Robin Brand, Christine Bruns, Jan-Keno Janssen und Peter Nonhoff-Arps

Die komplette Episode 28.5 zum Nachhören und Herunterladen:

Die c't 16/2019 gibt's am Kiosk, im Browser und in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts findet ihr unter www.ct.de/uplink. (mho)