c't zockt LIVE Valheim: Die Wikinger kommen!

Fiese Zwerge, riesige Trolle und Untote bevölkern die sagenhafte Welt von Valheim. Ab 17 Uhr zieht das c't-zockt-Team im Livestream los, um sich dort als Wikinger würdig für Valhalla zu erweisen.

Eine riesige Fantasy-Welt inspiriert von den Wikingern und nordischen Sagen erwartet uns in Valheim. Heute ab 17 Uhr im Livestream kämpft das c't-zockt-Team in diesem noch ganz frischen Wikinger-Game gegen feindliche Trolle, Zwerge, untote Draugr und andere sagenhafte Kreaturen. Das Ganze in schicker, leicht pixeliger Grafik und phantastischen Landschaften.

Bild 1 von 15 Valheim (15 Bilder) Die schönen, leicht pixeligen Landschaften in Valheim sind nicht immer so friedlich. Als Wikinger in Third-Person-View müssen wir uns hier der Aufnahme in Valhalla würdig erweisen.



In Valheim erkundet man eine zufallsgenerierte nordische Welt und muss im Kampf gegen die Monster dieses Landes zeigen, dass man es wert ist, nach Valhalla zu gelangen. Los geht es meist in einer hügeligen Landschaft mit Bäumen und Flüssen, die nicht ganz so gefährlich ist. Allerdings ist auch diese Gegend von bösen grauen Zwergen und untoten Draugr bewohnt, die Schätze, Ruinen und Grabstätten bewachen. Je weiter man sich in andere Gebiete wie den dunklen Wald oder die Sümpfe wagt, um so stärkere Gegner erwarten einen, allerdings finden sich hier auch Ressourcen zum Bau besserer Waffen. Mit fortschreitendem Spiel kann man dann große Festungen bauen und auf einem großen Schiff über Flüsse und Meer segeln.

Gegenwärtig stellt der schwedische Entwickler Richard Svensson aka Dvoidis das mit einem kleinen Team entwickelte Spiel in einer frühen Alphaversion kostenlos auf der Online-Spieleplattform Itch.io zum Download bereit. Doch schon jetzt hat Valheim mehr Inhalte als manches teure Early-Access-Spiel auf Steam. Weitere Features sollen folgen, etwa eine Wikingerin, weitere Boss-Gegner, Biome und Materialien, aufrüstbare Crafting-Stationen und mehr Musikstücke. Der Start als Early-Access-Titel auf Steam ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

Valheim kann man allein oder im Multiplayer spielen, letzteres probieren wir gleich mal aus: Das c't-zockt-Team will nicht bis nächstes Jahr warten und spielt den Titel heute ab 17 Uhr im Livestream schon mal an.