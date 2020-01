c't zockt LIVE ab 18 Uhr: den Zombie-Klassiker Left 4 Dead 2

@ctmagazin | c't zockt

Am Donnerstag ab 18 Uhr spielt das c't-zockt-Team live im ctzockt-YouTube-Channel einen echten Koop-Klassiker: den Zombie-Shooter Left 4 Dead 2.

c't zockt LIVE am 23. Januar 2020 ab 18 Uhr: Left 4 Dead 2



Schon zehn Jahre auf dem Buckel und kein bißchen langweilig: Valves Koop-Ego-Shooter Left 4 Dead 2 steht noch immer auf Platz 39 der Top-Games auf Steam, gemessen daran, wieviele Leute das Game gleichzeitig online spielen. Zwar kann man sich auch allein in eine Single-Player-Kampagne wagen, seine wahren Stärken spielt Left 4 Dead 2 aber im Multiplayer aus: Nur mit gutem Teamplay schafft man es in diesem Spiel lebend durch die Zombieapokalypse.

Plattformübergreifend spielen

Bereits 2009 veröffentlichte Valve den kooperative Ego-Shooter für Windows über Steam; 2013 folgte dann die native Linux-Version des Spiels. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters sind die Hardware-Anforderungen des Shooters sehr moderat. Das Spiel gibt es neben Windows und Linux auch für macOS und unterstützt außerdem Steams Remote Play Together, sodass nicht einmal alle Mitspieler das Game besitzen müssen. Neben einem Kampagnenmodus, der sich auch allein spielen lässt, gibt es weitere Spielmodi.

Selbst die gewöhnlichen Zombies werden in Massen sehr gefährlich.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Die "grüne Grippe" hat in Savannah, Georgia aus den meisten Menschen angriffslustige Zombies gemacht. Vier Pechvögel verpassen auf dem Dach eines Hotels den rettenden Hubschrauber und müssen sich nun selbst aus der Gefahrenzone bringen. Im Weg stehen ihnen viele Zombiehorden und darunter auch Infizierte mit besonderen Fähigkeiten. Mit einem wechselnden Sortiment an Nahkampfwaffen wie einem Baseballschläger, einem Katana oder der berüchtigten Brechstange sowie den unterschiedlichsten Schusswaffen müssen sich die Überlebenden nun zu einem Einkaufszentrum durchkämpfen.

Zombies mit besonderen Fähigkeiten

Natürlich wimmelt es nur so vor angriffslustigen Zombies.

Eine besondere Herausforderung stellen die besonderen Infizierten dar: Der Charger etwa ist ein riesiger Infizierter, der geradeaus auf sein Opfer zurennt, es packt und mehrfach auf den Boden schlägt. Wer einmal in seinen Griff geraten ist, braucht definitiv Hilfe. Weniger gefährlich scheint da der Jockey: Der kleine, bucklige Zombie springt auf die Schultern seines Opfers und zieht es in den Abgrund, in einen ätzenden Säureteppich oder einfach weg von den anderen, um ihn allmählich zu erledigen. Der Spitter spuckt wiederum einen grünen Säureteppich und fügt damit allen großen Schaden zu, die nicht sofort aus dem Weg springen. Der Hunter lässt nicht so bald von seinem Opfer ab, das er blitzschnell anspringt, während der Smoker mit seiner langen Zunge von fern Überlebende einfängt. Ist man in der Nähe, wenn ein Boomer explodiert, sieht man kaum noch etwas und wird von einer Zombiehorde überrannt. Als besonders hartnäckige Gegner sind außerdem die Witch und der Tank im Spiel.

Am Donnerstag, 23. Januar 2020 schlüpft das c't-zockt-Team in die Rollen von Coach, Ellis, Nick und Rochelle und versuchen, der Apokalypse zu entkommen – ab 18 Uhr im c't-zockt-Channel auf YouTube.