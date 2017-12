c't zockt Weihnachts-Special: 7 Days To Silvester

@ctmagazin | c't zockt

Das c't-zockt-Team holt die warmen Mützen raus und macht Winterurlaub in der Zombie-Apokalypse des Survival-Spiels "7 Days To Die". Bis zum Jahresende veröffentlichen wir täglich eine neue Folge unseres Specials "7 Days To Silvester".

Das eingespielte c't-zockt-Team hat die ersten Tage und Zombie-Horden in der postapokalyptischen Welt von "7 Days To Die" bereits hinter sich gebracht und braucht Winterurlaub im Schnee. Bis zum Jahresende veröffentlichen wir täglich eine neue Folge unseres c't-zockt-Specials "7 Days To Silvester". Neu veröffentlichte Episoden ergänzen wir täglich hier, alternativ können Sie unsere YouTube-Playlist "7 Days To Silvester" abonnieren.

Kuchen, Kaffee, Tee und Kerzen: Mit allem, was man für den Winterurlaub so braucht, besteigen wir unsere Minibikes und ziehen in ein gemütliches Blockhaus im Schnee. Und sind die zombifizierten Vorbewohner erst einmal ausgezogen, machen wir ein Feuerchen im Kamin und schmücken den Baum.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

c't zockt "7 Days To Silvester" – Episode 1

Mehr über die Neuerungen in der aktuellen Version Alpha 16 von "7 Days To Die" erfahren Sie in unserem Review mit Video. (lmd)