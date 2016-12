Alexa, Cortana, Google Assistant, Siri und Sony Assistant im Überblick

Die Assistenten machen sich breit: Google hat seinen Assistant in Form eines Netzwerklautsprechers für die Wohnung herausgebracht; den gänzlich neuen Assistant von Sony hat der Nutzer als Headset immer dabei; Siri hat gelernt, mit Apples Smarthome-Plattform das Haus zu steuern; Microsofts Cortana assistiert demnächst auch auf der XBox One. Und Amazon will offenbar eine weitere Version seines Netzwerklautsprechers Echo herausbringen.

Es ist also an der Zeit, die aktuelle Riege der Assistenten genau unter die Lupe zu nehmen. Die Einzelbesprechungen lesen Sie ab Seite 120. Auf Seite 118 stellen wir zudem zwei weitere Geräte vor, die auf der Technik von Amazons Alexa aufbauen. Im Artikel ab Seite 124 zeigen wir, wie man die digitalen Assistenten über IFTTT und andere Dienste mit Internet-of-Things-Geräten und Web-Diensten verzahnt und so ihren Funktionsumfang wesentlich erweitert. Der Artikel ab Seite 128 wiederum beschreibt, wie man sogenannte Skills für Amazons Assistentin Alexa schreibt.

Viel Weltwissen, sonst Inselbegabungen

Assistenten erledigen viele Routineaufgaben zuverlässig. Sie schreiben Nachrichten für den Messenger mit und versenden sie, schlagen die nächsten Termine im Kalender nach oder spielen Musik ab. Ihr Wissen beziehen sie teilweise aus dem lokalen Gerät, etwa den Aufenthaltsort des Smartphones. Ein Großteil ihrer „Intelligenz“ steckt allerdings in der Cloud – dort werden die Sprachbefehle ausgewertet; viele ihrer Funktionen greifen auf Cloud-Daten der Anwender zu.

Beim Allgemeinwissen stechen digitale Assistenten jeden Konkurrenten aus Fleisch und Blut locker aus: Egal, ob man sie nach dem Alter von Joachim Gauck fragt oder nach der Höhe des Kölner Doms: Alexa und Co. greifen auf einen riesigen Wissensschatz von Wikipedia und anderen Quellen zu und beantworten solche Fragen aus dem Stand [1].