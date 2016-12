Leckerer Nährwert

www.yummly.de

Sonntagabend, ein fast leerer Kühlschrank und keine Lust auf die immer gleichen Rezepte? Eventuell hilft ein Besuch auf Yummly: Die Koch-Website bietet nicht nur eine Suchfunktion nach Rezepten für vorhandene Lebensmittel im Haushalt, sie lässt den Benutzer auch wählen zwischen diversen Ernährungsvarianten, Geschmacksrichtungen, Küchen, Fettgehalt und mehr. Allergiker können Inhaltsstoffe ausschließen. Die Bilder zu den Rezepten lassen zwar schnell den Magen knurren – aber die ausführlichen Kochanleitungen beseitigen den Hunger schon nach ein wenig Arbeit. (lel@ct.de)

Erzähl mir mehr von dir

https://biographilia.com

Die Buchautorin Melanie Raabe schreibt nicht nur erfolgreiche Thriller, sie führt auch Interviews mit „inspirierenden Menschen von nebenan“ und veröffentlicht sie in ihrem Blog Biographilia. Die Gespräche handeln von den wichtigen und schönen Dingen des Lebens: Essen, Sex, Musik, Reisen und vor allem Literatur. Denn viele der Interviewten haben berufsbedingt täglich mit Büchern zu tun – was so seine Nebenwirkungen hat. Literaturagent Georg Simader etwa kann keine deutschen Spannungsautoren mehr lesen, ohne „gedanklich mit dem Bleistift dabei zu sein“. An einem eigenen Buch schreibt er auch, ebenfalls gedanklich.

Die Gespräche hangeln sich immer an der Biografie des Befragten entlang und streifen dabei auch große philosophische Fragen. Was ist denn nun der Sinn des Lebens? Ina antwortet lakonisch: „Auf sein Herz hören? Ich weiß es doch auch nicht.“ Die persönlichen Biografien sind unterhaltsam zu lesen und beweisen, dass jeder eine spannende Geschichte zu erzählen hat – auch ohne Mord und Totschlag. (dbe@ct.de)

Fernweh entfachen

https://findpenguins.com

In zwei Wochen Urlaub erleben Reisende oft mehr als im Rest des Jahres. Damit die schönen Erinnerungen lange erhalten bleiben, können Globetrotter auf FindPenguins ihre Erlebnisse festhalten. Die kostenlose Plattform ist eine Mischung aus Reiseblog und sozialem Netzwerk: Nutzer veröffentlichen eigene Geschichten und folgen anderen Reisenden, um deren Abenteuer zu lesen und zu kommentieren.

Für mehr Inspirationen listet der Bereich „Entdecken“ unzählige Reiseziele auf. Wer schon immer mal nach Südamerika wollte, klickt sich dort einfach durch den Kontinent und entfacht akutes Fernweh. Das eigene Reiseprofil macht dann wiederum andere Nutzer neidisch. Jede Reisenotiz ist als „Footprint“ hinterlegt, der Titel, Text, Fotos und Standort enthält. So ergibt sich Fußstapfen für Fußstapfen eine Reiseroute, verzeichnet auf einer Weltkarte. Und weil in den abgelegenen Ecken dieser Welt der Empfang eher schlecht ist, gibt es eine App, mit der man seine Footprints offline sichert. (dbe@ct.de)

GIF-Suchmaschine

http://giphy.com/usnationalarchives

Manchmal sagt ein GIF mehr als tausend Worte und ersetzt lange Erklärungen. Partymuffel, die zum Beispiel einen Freitagabend lieber im Bett als auf der Tanzfläche verbringen wollen, verschicken einfach ein gähnendes Katzenbaby in Endlosschleife. Für die schnelle Darstellung aller möglichen Gemütszustände und Reaktionen bietet die GIF-Suchmaschine Giphy eine umfassende Auswahl. Neuerdings werden die zahlreichen Pizza-, Katzen und Welpen-GIFs um Bewegtbilder des US National Archives ergänzt. Unter den mehr als 180 historischen GIFs finden sich winkende Beatles, ein trinkender Hemingway und ein besserwissender Albert Einstein. Und ja, es gibt auch historische Hunde, die tanzen und Piano spielen. (dbe@ct.de)