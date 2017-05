AMD Ryzen, seine Konkurrenz, die CPU2006 und nagelneue Windows-Compiler

AMDs Ryzen ist primär für Desktop-Anwendungen ausgelegt und so haben wir uns im Folgenden auf die dafür übliche Windows-10-Umgebung kapriziert. Unter Windows ist nun der Visual-Studio-Compiler von Microsoft der bei weitem wichtigste Code-Erzeuger – nach unserer Analyse sind gut 90 Prozent der üblichen Windows-Software mit (nicht verwaltetem) MSVC-C/++ erstellt. Die im HPC-Bereich (unter Linux) recht beliebten Intel-Compiler tauchen unter Windows bislang nur vereinzelt auf, etwa bei Photoshop CC oder beim Cinebench-Benchmark.

Unser Prüfstein ist die CPU2006-Suite der System Performance Evaluation Corporation (SPEC) und die ist keinesfalls nur für esoterische HPC-Anwendungen gedacht, bildet sie doch in der Integer-Suite zahlreiche typische Desktop-Aufgabenbereiche ab, etwa Go und Schach spielen, Komprimieren, Bilder erkennen, H.264-En- und -Dekodieren, Verkehr simulieren sowie Benchmarks für Compiler, Perl, XML … und so weiter. Okay, die Suite ist, wie man am Namen erkennen kann, schon etwas in die Jahre gekommen – aber in diesem Jahr, so der Leiter der SPEC Open System Group Jeffry Reilley zu c’t, soll nun wirklich der Nachfolger herauskommen. Da die CPU2006-Software jedoch komplett im Quellcode vorliegt, kann man sie immerhin mit den neuesten Compilern für die neuesten Architekturen übersetzen. ...