Camcorder, Fotokamera, Actioncam oder Smartphone?

Dass die Foto- (auch) zur Bewegtbildkamera wurde, geschah eher zufällig. Eigentlich wollten die Hersteller den optischen Durchsichtsucher oder den Spiegel der Reflexkamera durch einen elektronischen Sucher ergänzen oder ersetzen. Die laufende Bildanzeige erfordert dafür ein Live-Bildsignal (Live View) – also ein Videosignal. Als dies in der Kamera verfügbar war, kamen die Entwickler schnell auf die Idee, dieses Signal auch aufzuzeichnen und die digitale Spiegelreflex-Kamera (DSLR) mit Vollformatwandler um eine Filmfunktion zu ergänzen. Als Erster war 2008 Nikon mit der D90 in HD mit 1280 × 720 Pixel Videoauflösung am Start, Canon zog mit der EOS 5D Mark II in Full-HD nach – und der Video-Boom bei DSLR-Fotokameras nahm seinen Anfang.