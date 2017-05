Virtual Facebook Das soziale Netzwerk setzt auf Mixed und Virtual Reality

Trends & News | News

VR-Spaces: Redaktionskollege Jan-Keno Janssen tobt sich im virtuellen Facebook aus.

Facebook will mit Macht in die dritte Dimension vordringen. Auf seinem Entwickler-Kongress F8 zeigte der Konzern unter anderem, wie er seine VR-Brille Oculus Rift immer besser in die Social-Media-Plattform einpasst.