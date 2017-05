c’t-Tool aktiviert Profi-Schutz

Windows-PCs in Firmen sind oft so sehr verrammelt, dass man auf ihnen nur jene Anwendungen starten kann, die zuvor vom Administrator ausdrücklich genehmigt wurden. Das soll nicht nur verhindern, dass die Mitarbeiter spielen statt zu arbeiten, sondern schützt auch zuverlässig vor vielen Viren und Trojanern. Zwar gibt es mittlerweile jene seltenen Schädlinge, die sich dateilos ins System einnisten [1], doch die meisten arbeiten anders: Ein Skript auf einer befallenen Website oder ein Makro in einem infizierten Dokument lädt die eigentliche Schädlingsdatei auf die Festplatte herunter und trägt einen passenden Autostart ein, der dafür sorgt, dass die Programmdatei beim Hochfahren des Systems mit gestartet wird. Wenn sie aber nicht in der Liste der genehmigten Anwendungen steht, scheitert auch ihr Start und der Schädling kann nichts anrichten. Das Gleiche gilt auch für Malware, die als ausführbare Datei etwa per Mail beim Nutzer ankommt. Der Mechanismus, der dahintersteckt, heißt „Software Restriction Policies“ (SRP). Dabei handelt es sich letztlich um Listen von erlaubten sowie verbotenen Anwendungen und Dateitypen. Bei neueren Windows-Versionen gibt es eine noch etwas mächtige Variante davon namens Applocker, für den Schutz vor Krypto-Trojanern reichen die bereits mit Windows XP eingeführten SRP aber völlig aus.

Privatanwendern half das bislang allerdings nichts, denn den Home-Editionen von Windows fehlen die zum Konfigurieren der SRP nötigen Werkzeuge – und das, obwohl SRP an sich auch unter Home funktionieren. Wir lösen das Problem: Mit unserem Programm „Restric’tor“ können Sie SRP in allen Windows-Editionen gleichermaßen konfigurieren und verwalten.

Ein Virenscanner reicht längst nicht mehr.

Dieser Beitrag erläutert, was SRP eigentlich sind, welche Auswirkungen sie haben und wie Sie auf dem eigenen PC auch ohne Aktivieren der SRP vorab prüfen können, was nach dem Aktivieren wohl alles blockiert werden würde. Das erleichtert die Entscheidung, auf welchen Rechnern Sie SRP wirklich einsetzen wollen, denn eines muss deutlich gesagt werden: SRP sind zwar für viele, aber nicht für alle PCs geeignet. Der nachfolgende Artikel erklärt den Einsatz unseres Werkzeugs Restric’tor und gibt Handreichungen, wie Sie Windows dazu bringen, Sie von sich aus über Verstöße gegen Ihre selbst erstellten Regeln zu informieren. Es folgen Tipps, wie Sie bereits vor dem ersten Start einer Anwendung erkennen können, ob Sie womöglich einen Schädling vor sich haben.

Falls Sie jetzt ob der Länge der Artikelstrecke zurückschrecken: In der Tat, auch wenn wir mit unserem Restric’tor versuchen, Ihnen möglichst viel Aufwand abzunehmen, kann das Konfigurieren und Pflegen von SRP dennoch mit einem gewissen Aufwand verbunden sein – je nach Einsatzzweck einer Windows-Installation reicht die Bandbreite dabei von Einrichten und Vergessen bis hin zu ständig nötiger Pflege. Sie profitieren aber im Gegenzug von einem für Privatanwender bislang unter Windows unerreichbaren Schutz-Level. Lesen Sie sich also in Ruhe die Artikel durch und wägen Sie danach ab, wie viel Aufwand der Einsatz von SRP auf Ihren Rechnern wohl bedeutet und ob Ihnen der Sicherheitsgewinn das wert ist. Und denken Sie dabei auch an jene PCs, für die Sie im Freundes- und Familienkreis den Admin spielen: Nach unseren Erfahrungen wird Schwiegermutter von aktiven SRP üblicherweise gar nichts merken. Und wenn Sie künftig nicht mehr ständig wegen Virenbefall zu Hilfe gerufen werden, haben Sie selbst dann etwas von SRP, wenn Sie sie auf dem eigenen Rechner gar nicht nutzen.

Software Restriction Policies (SRPs) sorgen dafür, dass nur noch zuvor genehmigte Anwendungen starten – Schädlinge werden hingegen blockiert.

An der UAC vorbei

Zuerst noch ein paar weitere Worte dazu, warum eine Standard-Windows-Installation auch heutzutage noch offen wie ein Scheunentor ist. Denn immerhin hat Microsoft in den letzten Jahren ja einige Anstrengungen dagegen unternommen. So ist seit dem Service Pack 2 für Windows XP eine Firewall an Bord und seit Windows 8 ein Virenscanner. Seit Vista arbeiten die Nutzer zudem üblicherweise mit eingeschränkten Benutzerrechten, und zwar selbst dann, wenn sie als Administrator angemeldet sind. Um letzteres kümmert sich die Benutzerkontensteuerung, englisch „User Account Control“ (UAC).