Techsprech per Beispiel erklärt

https://sidewaysdictionary.com

Haben Sie auch schon mal versucht, Ihrer Oma, die nichts von Technik versteht, einen Begriff aus der IT zu erklären? Vielleicht schauen Sie beim nächsten Mal zunächst im Sideways Dictionary nach. Das englischsprachige Wörterbuch versucht gar nicht erst eine technisch korrekte Beschreibung, sondern umschreibt mehr als 100 Fachbegriffe mit einleuchtenden und oft auch lustigen Analogien – meist sogar mit mehreren.

„Cache“ etwa erklärt die Site so: „It’s like your fridge. You don’t go to the store to buy milk for your coffee, go back later for some butter for your toast, then go back for some milk for your cereal. Your fridge is the cache and your store is the web server.“ Wer mag, kann weitere Analogien hinzufügen. (jo@ct.de)

Feinstaubmessung mit der Crowd

http://luftdaten.info

http://deutschland.maps.luftdaten.info

2015 startete das Stuttgarter OK Lab die Initiative luftdaten.info, um mit selbst entwickelten Feinstaubsensoren die Luftverschmutzung in der Stadt zu messen. Das Projekt ist längst über Stuttgart hinausgewachsen. Die Karte mit den gemessenen Werten zeigt Daten aus vielen anderen deutschen Städten und der ganzen Welt. Das hat auch damit zu tun, dass es recht einfach und billig ist – etwa 30 Euro –, einen Feinstaubsensor zu bauen, der Daten an das Projekt übermittelt. Die Website erklärt ausführlich, wie das geht. (jo@ct.de)

Bahnpreissuchmaschine

https://bahn.guru

Sie möchten mit der Bahn von A nach B fahren und sind nicht auf einen Termin festgelegt, sondern suchen den günstigsten Preis? Dann hilft Ihnen der DB Preiskalender von Julius Tens weiter. Nach der Eingabe von Start- und Zielbahnhof spuckt die Website für jeden Tag den günstigsten Tarif aus. Die Suche lässt sich noch durch die Angabe der Bahncard, einen frühest möglichen Start- und einen spätest möglichen Ankunftstermin sowie eine maximale Fahrtzeit einschränken. Die Preisunterschiede sind schon beachtlich. Für eine einfache Fahrt von Hannover nach München zahlt man mit einer Bahncard 50 am selben Tag 58,75 Euro, zweieinhalb Wochen später nur noch 14,25 Euro. (jo@ct.de)

Überraschungstrip ins Netz

https://urlroulette.net

Bei UrlRoulette geben Sie eine URL in ein Formularfeld ein, klicken auf „Submit“ – und werden auf die Site geleitet, die der Besucher vor Ihnen in das Feld eingegeben hat. Der Ihnen nachfolgende Besucher wird entsprechend auf Ihre Adresse weitergeleitet. Es liegt in der Natur der Site, nicht für Kinder geeignet zu sein: Vielleicht will der Vorbesucher Sie ja zu seiner Lieblings-Pornosite leiten. (jo@ct.de)